"Семья обеднела": на фронте погиб украинский актер Филипп Виннер (фото)
Актер, который с первых дней вторжения защищал Родину в самых горячих точках российско-украинской войны, погиб в бою.
Украинский актер "Честного Театра" Филипп Виннер погиб в бою с российскими оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения Facebook.
В театре заявили, что их семья обеднела. В сообщении артисты выразили искренние соболезнования семье и друзьям.
"Его убила Россия. Не простим", — говорится в заметке.
Коллеги актера объяснили, что с первых дней вторжения Филипп защищал Украину в самых горячих точках. На фронте он продолжил жить театром. На его странице в Facebook можно увидеть, как он читает стихи в окопах.
Смерть героя прокомментировала актриса Анна Хижняк. Она рассказала, что в дальнейшем будет работать в память о коллеге.
"И я горжусь тобой. И Люблю всем сердцем", — отметила она в Instagram.
Кто такой Филипп Виннер
Филипп Виннер выступал в "ЧЕсном Театре". Актеру 9 июля должно было бы исполниться 32 года. С начала полномасштабной войны защищал наше государство от российских оккупантов.
С декабря 2022 года защитник служил на передовых позициях на территории Донецкой области. Актер известен тем, что записывал эмоциональные видео во время службы. В роликах он читал поэзию украинских поэтов.
Напомним, в конце июня стало известно, что под Бахмутом погиб 25-летний командир подразделения "Волчья стая" с Волыни. Еще в мае украинский защитник Александр Филон был в родном Ковеле и оставил мэрии на память флаг "Волчьей стаи", а в июне его жизнь оборвалась в Донецкой области.
Под Бахмутом погиб музыкант из Мариуполя Даниил Подыбайло. Он занимался музыкой, поэзией и литературой, мечтал издать книги и изучал IT. Во время блокады Мариуполя он помогал военнослужащим и гражданским, а затем отправился на фронт в составе 128 батальона, 112 бригады ТрО.