РСЗО и гаубицы: бригада "Спартан" Гвардии Наступления показала основную мощь (видео)

Подразделение Гвардии Наступления, которое успешно освобождало населенные пункты Харьковщины, получило мощные средства поражения.

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Реактивные системы залпового огня и гаубицы — основная огневая сила бригады "Спартан" Гвардии Наступления. Подробности сообщили в пресс-службе в Telegram.

Бойцы показали видео, на котором можно увидеть применение значительного количества гаубиц. Также подразделение получило реактивные системы залпового огня. Вся эта боевая техника поможет в наступлении и ликвидации врага, который удерживает временно оккупированные территории.

Бригада "Спартан": что известно о подразделении Гвардии Наступления

Бойцы бригады "Спартан" дают достойный отпор российским оккупантам с начала полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины. Личный состав части блестяще проявил себя в боях за Харьков. Также защитники освобождали населенные пункты Малая Рогань, Циркуны и Кутузовка.

Именно спартанцы и в дальнейшем обороняют город Харьков, Харьковскую и часть Луганской областей. Бойцы подразделения удерживают позиции в районе Торецка Донецкой области. Бригада во время активных боев ликвидировала значительное количество живой силы и военной техники агрессора, в частности 4 танка противника на объездной дороге под Харьковом в первый день обороны и самолет СУ-25, пилот которого был задержан. Было также ликвидировано до 2-х рот живой силы россиян, уничтожено 2 вражеских танка, 8 БМП, 2 установки ЗУ-23-2, 22 единицы автомобильной техники и реактивную систему залпового огня.

Напомним, в июне бойцы бригады "Спартан" отработали штурмовые действия и зачистку окопов во время наступательных действий. Защитники учились выявлять вражеские диверсионно-разведывательные группы, участвовать в прямых столкновениях и реализовывать десантирование с БТРов и броневиков.

В мае в бригаде "Спартан" рассказали о специфике работы разведки. Как отмечают в МВД, гвардейцам часто приходится действовать в тылу противника и выполнять диверсионно-разведывательные задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения.