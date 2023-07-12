Подготовка пилотов на F-16 и еще больше Patriot: о чем Зеленский договорился в Вильнюсе (видео)

Сегодня Владимир Зеленский в Вильнюсе проведет ряд встреч с лидерами стран-членов НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в рамках саммита НАТО в Вильнюсе планирует обсудить три важных вопроса с партнерами нашей страны. Об этом Владимир Зеленский написал в Telеgram.

"В сегодняшней повестке дня мы имеем три приоритета. Первый — новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя. Второе — считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение на то время, когда ситуация с безопасностью это позволит. Хотим обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третье — мы обсудим сегодня гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО", — сообщил глава нашего государства.

Зеленский встретился с Трюдо: имеем понимание Канады

Сегодня президент провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которой обсудили гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

"Имеем понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную безопасность победу для Украины", — написал Владимир Зеленский.

Президент Украины встретился с Олафом Шольцом: договорились о дополнительных "Patriot"

Также президент Украины сообщил в среду, что встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, заявил об ожидании "хороших новостей" для обороны Украины.

"Начали встречу с Германией. Диалог с Олафом Шольцом, как всегда, будет содержательным. Ожидаем хороших новостей для защиты жизни украинцев и для нашей обороны", — отметил Зеленский в Twitter.

Позже он сообщил, что есть договоренность с Германией о дополнительных пусковых установках "Patriot" и ракетах для них.

Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защиты свободы.

Встреча с Риши Сунаком: Зеленский поблагодарил за дальнобойное оружие

Сейчас происходит еще одна встреча — с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Началась встреча с премьером Великобритании Риши Сунаком. Наши переговоры всегда усиливают глобальную безопасность! Новости будут", — написал Зеленский в Twitter.

Владимир Зеленский встретился с Энтони Албенизи: получим 30 "Бушмастеров"

Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Во время встречи лидеры стран обсудили оборонный пакет для Украины.

"Новый мощный оборонный пакет, включая 30 "Бушмастеров". Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча!", — написал Владимир Зеленский.

Встреча президента Украины с Марком Рютте: наши пилоты начнут подготовку на F-16

Состоялась встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Конкретные вещи. На август — договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины.

Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии. Спасибо за поддержку на пути в НАТО — как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в частности на двусторонней основе", — сообщил президент.

12 июля Зеленский выступил на саммите НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил 3 вопроса, которые важны для Украины на саммите в Вильнюсе.

Напомним, что по словам президента Украины, Киев настроен на открытый диалог пока партнеры озвучивают условия для приглашения страны в Альянс. Он отметил, что складывается впечатление, что НАТО пока к этому не готов.