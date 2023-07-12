Підготовка пілотів на F-16 та ще більше Patriot: про що Зеленський домовився у Вільнюсі (відео)
Сьогодні Володимир Зеленський у Вільнюсі проведе ряд зустрічей з лідерами країн-членів НАТО.
Президент України Володимир Зеленський 12 липня в рамках саміту НАТО у Вільнюсі планує обговорити три важливі питання з партнерами нашої країни. Про це Володимир Зеленський написав в Telеgram.
"У сьогоднішньому порядку денному ми маємо три пріоритети. Перший – нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою. Друге – вважаю, це запрошення до НАТО. Потребуємо розуміння, що ми маємо це запрошення на той час, коли безпекова ситуація це дозволить. Хочемо обговорити з нашими партнерами всі ці речі. І третє – ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО", — повідомив глава нашої держави.
Зеленський зустрівся з Трюдо: маємо розуміння Канади
Сьогодні президент провів зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої обговорили гарантії безпеки для України на шляху в НАТО.
"Маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України", — написав Володимир Зеленський.
Президент України зустрівся з Олафом Шольцом: домовились про дадаткові "Patriot"
Також президент України повідомив у середу, що зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, заявив про очікування "гарних новин" для оборони України.
"Почали зустріч із Німеччиною. Діалог з Олафом Шольцом, як завжди, буде змістовним. Очікуємо гарних новин для захисту життя українців та для нашої оборони", — зазначив Зеленський у Twitter.
Пізніше він повідомив, що є домовленість з Німеччиною про додаткові пускові установки "Patriot" та ракети для них.
Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи.
Зустріч з Ріші Сунаком: Зеленський подякував за далекобійну зброю
Наразі відбувається ще однуа зустріч — з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
"Почалась зустріч із премʼєром Великої Британії Ріші Сунаком. Наші переговори завжди посилюють глобальну безпеку! Новини будуть", — написав Зеленський у Twitter.
Володимир Зеленський зустрівся з Ентоні Албенізі: отримаємо 30 "Бушмастерів"
Також Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Під час зустрічі лідери країн обговорили оборонний пакет для України.
"Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 "Бушмастерами". Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч!", — написав Володимир Зеленський.
Зустріч президента України з Марком Рютте: наші пілоти почнуть підготовку на F-16
Відбулася зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
"Конкретні речі. На серпень – домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України.
Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії. Дякую за підтримку на шляху в НАТО – як щодо запрошення, так і щодо гарантій безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі", — повідомив президент.
12 липня Зеленський виступив на саміті НАТО. Президент України Володимир Зеленський озвучив 3 питання, які важливі для України на самміті у Вільнюсі.
Нагадаємо, що за словами президента України, Київ налаштований на відкритий діалог поки партнери озвучують умови для запрошення країни до Альянсу. Він зауважив, що складається враження, що НАТО поки що до цього не готовий.