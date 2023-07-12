Ситуация на юге Украины: у Сил обороны есть успехи на Бердянском направлении (видео)

На Таврическом направлении украинские воины выбивают врага с позиций и продолжают продвижение вперед, рассказал спикер Сил обороны Шершень.

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По состоянию на 12 июля на Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвижение вперед, сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

На Бердянском направлении ВСУ имеют частичный успех, продвинувшись вдоль линии фронта. Наши воинские части закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневые поражения врагу и проводят аэроразведку местности.

Также военные проводят разминирование.

"Военная мудрость говорит: саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять", — сказал Шершень.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление армии РФ в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка.

Всего в течение суток враг 19 раз атаковал наши позиции и совершил 585 обстрелов.

В ходе выполнения боевых действий ракетными войсками Сил обороны таврического направления нанесено 10 ударов, использовано было 22 единицы боеприпасов. Целями были личный состав и техника врага — БМ-21 "Град", станция РЭБ "Борисоглебск", ЗРК "БУК".

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ лишили россиян танка за $3 млн. Оккупанты пытались отбуксировать вышедший из строя Т-90 в тыл, чтобы ночью починить его, но беспилотники украинских бойцов окончательно добили технику.

Напомним, 11 июля Фокус писал, что ВС РФ на фронтах усиливают возможности артиллерии самоходками 2С23 "Нона-СВК". Российская армия усиливает артиллерийскую мощь за счет стратегического размещения в зоне боевых действий в Украине 120-мм самоходных минометных установок 2С23 "Нона-СВК" с колесной формулой 8х8.