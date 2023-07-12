Отдыхают на дачах: российские чиновники остерегаются выезжать за границу, — СМИ

Российские чиновники не решили, чего боятся больше — международных санкций или Владимира Путина. Но, на всякий случай, ищут развлечений внутри России.

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Российские чиновники разных уровней почти прекратили выезжать за границу на отдых. Вместо этого они посещают курорты в оккупированном Крыму, а также вспомнили, что у них есть дачи. Об этом рассказали журналисты росСМИ "Верстка".

Журналисты пообщались с анонимными источниками — чиновниками, которые работают в Госдуме России и в некоторых государственных институтах в Москве. Из ответов следует, что чиновники имеют веские причины для того, чтобы изменить планы на отдых. Среди этих причин — страх санкций и страх недовольства Кремля.

После мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за выезд за границу можно получить даже судебное дело и увольнение с работы, уверяют источники. При этом объясняют, что именно во время мятежа в Дубаи вылетел зять Сергея Шойгу — Алексей Столяров. Он озвучил официальную причину — "рабочая встреча". Но на самом деле выезжал на отдых.

Теперь поездки в стиле зятя Шойгу называют "отдых по-Столяровский", рассказали работники Совета Федераций РФ. И на подобные действия могут решиться только "отбитые личности".

Между тем подавляющее большинство работников госструктур изменили направления поездок.

Теперь самые популярные направления — Крым, Алтай, Камчатка, Краснодар. Еще какая-то часть вспомнила о дачах. Собеседник журналистов высказал собственное отношение к этому поведению — это "смешно": "Путешествуют в пятницу вечером, проводят время с женой, с детьми. Некоторые, даже смешно, реально "пригорели" садом-огородом. Красят бани".

СМИ напоминает, что госчиновники РФ имеют официальный отпуск продолжительностью 45 дней. И сейчас они якобы заняты тем, что ищут свободные уголки на российских курортах.

Например, Валентина Матвиенко, сенатор РФ, уроженка Украины, заявила, что будет отдыхать на Черном море. Впрочем, не отметила, посетит ли Крым, в котором несколько раз в неделю срабатывает ПВО.

Между тем Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, поедет на Алтай. Туда же будет направляться и Путин — не уточняется, будет ли это рабочий визит. У Медведева есть дом в этой местности. Но другие чиновники ищут свободные номера в гостиницах, которые спешно ремонтируются.

Напоминаем, 26 июня в Крыму начался пожар на полигоне, где хранятся твердые бытовые отходы, — заявил украинский офицер в соцсетях. Причина — нарушение правил техники безопасности, заверили российские власти.

Днем 12 июля шумно было в Севастополе: местные жители слышали стрельбу и взрывы. Администрация не объяснила, что произошло: обычно в таких случаях говорилось о "срабатывании ПВО".