"Готовить ли сына в солдаты?": украинка едва не поругалась с советником Байдена в Вильнюсе (видео)

Между исполнительным директором ЦПК Дарьей Каленюк и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном возникла перепалка на фоне ситуации Украины и НАТО. Последний посоветовал украинке "оставить инсинуации или подтексты за дверьми".

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Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк поинтересовалась у советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, как ей объяснить сыну, почему Украину не берут в НАТО и каких именно реформ ждут союзники, чтобы Украину взяли в Альянс, а ее ребенку не пришлось больше спать в коридоре из-за ночных обстрелов РФ. Резкий вопрос журналистка озвучила на брифинге в Вашингтоне, о чем сообщает CNN.

"Пожалуйста, посоветуйте мне: что мне сказать сыну? Что президент Байден и НАТО не пригласили Украину в НАТО, потому что он боится России? Боитесь, что Россия проиграет? Боитесь победы Украины? Или о непубличных каналах связи с Кремлем, который является террористической организацией, чтобы добиться Минска-3? Готовить ли сына в солдаты и воевать против россиян, когда через семь лет ему будет восемнадцать?" – спросила она у Саливана.

Как отреагировали у президента Байдена

В ответ советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поблагодарил Калинюк за усилия по продвижению демократии. При этом отметил, что некоторые высказывания его собеседницы "совершенно необоснованные и неоправданные". По мнению Салливана, Вашингтон постоянно поддерживает Украину, в том числе в военном плане, передавая "огромный потенциал" для борьбы с российской агрессией. Советник президента США добавил, что Джо Байден был "четок и прямолинеен" в высказываниях относительно вступления Украины в НАТО. На сегодняшний день это невозможно, так как грозит втягиванием Альянса в войну против РФ.

Салливан посоветовал Каленюк "оставить инсинуации или подтексты за дверьми, чтобы мы могли поговорить друг с другом по доброй воле" и отметил, что американский народ заслуживает определенной благодарности за поддержку Украины. По словам советника Байдена, США должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинцев. И он лично готов и будет это делать каждый день.

Фокус ранее писал о том, как прошла встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вильнюсе во время саммита НАТО 12 июля.