"Чи готувати сина в солдати?": українка ледь не посварилася з радником Байдена у Вільнюсі (відео)

Між виконавчою директоркою ЦПК Дар'єю Каленюк і радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном виникла перепалка на тлі ситуації України і НАТО. Останній порадив українці "залишити інсинуації або підтексти за дверима".

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Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк поцікавилася в радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, як їй пояснити синові, чому Україну не беруть до НАТО та на які саме реформи чекають союзники, щоб Україну взяли до Альянсу, а її дитині не довелося більше спати в коридорі через нічні обстріли РФ. Різке запитання журналістка озвучила на брифінгу у Вашингтоні, про що повідомляє CNN.

"Будь ласка, порадьте мені: що мені сказати синові? Що президент Байден і НАТО не запросили Україну в НАТО, тому що він боїться Росії? Боїтеся, що Росія програє? Боїтеся перемоги України? Або про непублічні канали зв'язку з Кремлем, який є терористичною організацією, щоб домогтися Мінська-3? Чи готувати сина в солдати і воювати проти росіян, коли через сім років йому буде вісімнадцять?" — запитала вона у Салівана.

Як відреагували у президента Байдена

У відповідь радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван подякував Калинюк за зусилля з просування демократії. При цьому зазначив, що деякі висловлювання його співрозмовниці "абсолютно необґрунтовані і невиправдані". На думку Саллівана, Вашингтон постійно підтримує Україну, зокрема у військовому плані, передаючи "величезний потенціал" для боротьби з російською агресією. Радник президента США додав, що Джо Байден був "чіткий і прямолінійний" у висловлюваннях щодо вступу України до НАТО. На сьогоднішній день це неможливо, оскільки загрожує втягуванням Альянсу у війну проти РФ.

Салліван порадив Каленюк "залишити інсинуації чи підтексти за дверима, щоб ми могли поговорити одне з одним з доброї волі" і зазначив, що американський народ заслуговує на певну подяку за підтримку України. За словами радника Байдена, США мають зробити все можливе, щоб підтримати українців. І він особисто готовий і буде це робити щодня.

Фокус раніше писав про те, як пройшла зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вільнюсі під час саміту НАТО 12 липня.