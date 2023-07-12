Хакеры похитили секретную информацию о саммите НАТО в Вильнюсе, — СМИ

Литовские спецслужбы обнаружили, что в соцсетях появились сообщения о "сливе" секретных данных по саммиту НАТО. Секретные данные касались защиты лидеров государств-членов Альянса.

Related video

Пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верницкайте заявила, что киберпреступники сумели получить доступ к секретным данным по организации саммита в Вильнюсе. По ее словам, речь идет об информации, которая касается маршрутов передвижения делегаций. О ситуации сообщило агентство BNS.

Об утечке секретной информации стало известно благодаря сообщениям из соцсетей, заявила пресс-секретарь. Хакеры получили следующие конфиденциальные данные: имена людей, которые отвечали за охрану, а также маршруты перемещения делегаций.

Сейчас других деталей относительно утечки секретных данных нет.

Отметим, 11 июля на сайте Microsoft появилось сообщение о фишинговой кампании, которую запустили хакеры из группировки Storm-0978. Под угрозой потери логинов и паролей оказались государственные ведомства в сфере обороны. Похищения реализовывались через документы Word, которые были каким-то образом связаны со Всемирным Конгрессом Украинцев.

Группировка Storm-0978 — российская хакерская группа, которая занимается вымогательством, вымогательством, а также сотрудничает со спецслужбами. В заметке "Майкрософт" указано, что от действий этой группировки пострадали оборонные структуры Украины, а также стран Европы и Северной Америки, имеющих отношение к оказанию военной помощи.

Из сообщения Верницкайте не понятно, есть ли связь утечки секретных данных на саммите в Литве с деятельностью российских хакеров группировки Storm-0978.

Напоминаем, во время саммита НАТО один из главных вопросов — вопрос безопасности стран-членов Альянса и безопасность Украины. Йенс Столтенберг, подытоживая результаты переговоров, заявил, что Украина получит программу из трех пунктов, которые серьезно усилят ее обороноспособность.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Альянс. Намерения главы Кремля стали понятны в первые дни вторжения в Украину: он не только хотел захватить новые земли, но и доказать несостоятельность НАТО гарантировать безопасность.