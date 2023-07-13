Дрон-сеятель: в Израиле разработали грунтовые датчики для обнаружения врага (фото)

Датчики способны фиксировать колебания земли и делать снимки местности, предоставляя таким образом информацию о местонахождении противника.

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Израильская компания Elbit представила беспилотник, который способен устанавливать грунтовые датчики, чтобы определить местонахождение потенциального противника. Датчики включают в себя миниатюрный радар и сейсмограф, они фиксируют колебания поверхности земли и делают снимки нужных участков. О новой разработке Elbit пишет издание Israel Defence.

В 2011 году Elbit приобрела компанию Panini Chochma которая занималась разработкой миниатюрных сенсоров для сбора точной информации о земле. В итоге был разработан БПЛА, который может быть использован в военных целях, предоставляя информацию о местонахождении противника.

Беспилотник может "посеять" мелкие датчики с высоты 10-15 метров, после чего устройства отслеживают колебания земли с помощью встроенного сейсмографа или использовать радар, который делает снимки и отправляет их в центр управления для идентификации.

Массив сенсоров можно устанавливать на 21 день, однако они могут оснащены более емкими батареями, что позволит контролировать местность не один год. Датчики можно применять и на чужой территории, предоставляя таким образом информацию о передвижении живой силы и техники противника.

"Это важная разведывательная информация, которую трудно получить другими способами", — отметили авторы материала, добавив, что такие средства уже находятся в распоряжении ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что на международной выставке IDEF-2023 в Стамбуле покажут украинский беспилотник Mini Shark. Это маленький дрон, предназначенный для оперативной разведки, весьма функциональный несмотря на свои габариты, поэтому будет полезен группам спецназа и артиллеристам.