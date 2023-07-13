Дрон-сіяч: в Ізраїлі розробили ґрунтові датчики для виявлення ворога (фото)

Датчики здатні фіксувати коливання землі та робити знімки місцевості, надаючи так інформацію про місцеперебування противника.

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Ізраїльська компанія Elbit представила безпілотник, який здатний встановлювати ґрунтові датчики, щоб визначити місцезнаходження потенційного противника. Датчики працюють як мініатюрні радари та сейсмографи, вони фіксують коливання поверхні землі та роблять знімки потрібних ділянок. Про нову розробку Elbit пише видання Israel Defence.

У 2011 році Elbit придбала компанію Panini Chochma, яка займалася розробкою мініатюрних сенсорів для збору точної інформації про землю. В підсумку було розроблено БПЛА, який може бути використаний у військових цілях, надаючи інформацію про місцезнаходження противника.

Безпілотник може "посіяти" дрібні датчики з висоти 10-15 метрів, після чого пристрої відстежують коливання землі за допомогою вбудованого сейсмографа або використовувати радар, який робить знімки та надсилає їх у центр управління для ідентифікації.

Масив сенсорів можна встановлювати на 21 день, однак вони можуть бути оснащені місткішими батареями, що дасть змогу контролювати місцевість не один рік. Датчики можна застосовувати й на чужій території, надаючи так інформацію про пересування живої сили й техніки противника.

"Це важлива розвідувальна інформація, яку важко отримати іншими способами", — зазначили автори матеріалу, додавши, що такі засоби вже перебувають у розпорядженні ЦАГАЛ.

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