Пробки на Крымском мосту: РФ возит боеприпасы на фронт гражданскими грузовиками, — "Атеш"

По информации подполья, оккупанты хотят максимально скрыть маршрут поставок, чтобы обезопасить себя, однако партизаны раскусили уловку противника.

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Российские оккупанты начали завозить боеприпасы на фронт через Крымский полуостров и используют для этого гражданские грузовики. Об этом сообщает пресс-служба партизанского движения "Атеш" 13 июля.

По информации подполья, эти действия российских оккупантов могли стать одной из причин того, почему на Крымском мосту начали образовываться километровые пробки.

Противник хочет максимально себя обезопасить и скрыть новые поставки оружия и боеприпасов через временно оккупированный Крымский полуостров на поле боя. Ради этого было принято решение использовать грузовики.

"Колонны автомобилей следуют через Крымский мост и идут на север, в сторону фронта. В последние дни враг значительно активизировал перекидывание личного состава, боеприпасов и техники, что стало одной из причин больших пробок на Крымском мосту", — говорится в сообщении.

Партизанское движение "Атеш" отмечает, что новая тактика оккупантов связана с их действиями и разоблачениями, однако эта уловка обязательно провалится.

"Но нас не провести данной уловкой, мы найдем способ остановить поставку БК российским войскам", — подытожили в подполье.

Напомним, 12 июля сообщалось, что "власти" Крыма наживаются на оборонительных рубежах для ВС РФ. Начальница пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк отмечает, что на сооружение участков, которые якобы не должны дать пройти ВСУ на полуостров, выделяются огромные деньги, чем пользуются коллаборанты.