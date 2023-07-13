Впервые со времен холодной войны: в Польше заявили о новых оборонных планах

По словам Марчин Пшидач в оборонных планах для Польши изменилась стратегия, это — огромное изменение по сравнению с прошлым.

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После саммита НАТО в Вильнюсе 13 июля глава Бюро международной политики Польши Марчин Пшидач заявил, что впервые со времен холодной войны НАТО создала и утвердила оборонные планы, сообщает Polsatnews.

"Имеем полные планы обороны Польши. Это планы защищать страну с первого квадратного сантиметра", — так сказал Марчин Пшидач о решении саммита НАТО.

Глава Бюро международной политики добавил, что "это очень большое изменение на стратегическом и военном уровне".

"В прошлые годы предполагалось, что враг может напасть, мы его впустим на свою территорию, попробуем выгнать. После Бучи, после Ирпеня Польша стремилась изменить эту стратегию, чтобы каждая пядь земли была защищена с самого начала", — добавил он.

Как это должно выглядеть на практике?

По словам Марчина Пшидача, потенциального врага, в первую очередь, сдерживает присутствие польской армии на восточном фланге, военная техника и союзники.

"В ситуации, когда (врагу — Ред.) достаточно начать атаку, главнокомандующий НАТО имеет отдельные силы, которыми он мог бы управлять на месте, чтобы командовать в перспективе дней, а не недель", — подчеркнул Марцин Пшидач.

Украина — НАТО

Глава Бюро международной политики Польши рассказал, что Президента Зеленского тепло приветствовали в Вильнюсе на саммите НАТО "на словах и на деле".

"На саммите НАТО в Вильнюсе не удалось определить дату вступления Украины в Альянс. В Украине война. Если бы такая дата выпала, это принесло бы нестабильность Альянсу и Польше. Польская власть на это не соглашается", — отметил Пшидач.

Он подчеркнул: "НАТО — это место, где Украина будет постоянно, когда это позволит так называемое геополитическое окно".

13 июля Зеленский подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе. По словам украинского лидера, больше нет никаких сомнений относительно того, станет ли Украина частью НАТО в будущем.

Напомним, что по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине был послан "четкий сигнал" относительно вступления в Североатлантический Альянс на саммите в Вильнюсе.