Вперше з часів холодної війни: у Польщі заявили про нові оборонні плани

За словами Марчін Пшидач в оборонних планах для Польщі змінилася стратегія, це — величезна зміна порівняно з минулим.

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Після саміту НАТО у Вільнюсі 13 липня голова Бюро міжнародної політики Польщі Марчін Пшидач заявив, що вперше з часів холодної війни НАТО створила та затвердила оборонні плани, повідомляє Polsatnews.

"Маємо повні плани оборони Польщі. Це плани захищати країну з першого квадратного сантиметра", – так сказав Марчін Пшидач про рішення саміту НАТО.

Голова Бюро міжнародної політики додав, що "це дуже велика зміна на стратегічному та військовому рівні".

"У минулі роки передбачалося, що ворог може напасти, ми його впустимо на свою територію, спробуємо вигнати. Після Бучі, після Ірпеня Польща прагнула змінити цю стратегію, щоб кожна п’ядь землі була захищена з самого початку", — додав він.

Як це має виглядати на практиці?

За словами Марчіна Пшидача, потенційного ворога, в першу чергу, стримує присутність польської армії на східному фланзі, військова техніка та союзники.

"У ситуації, коли (ворогу – Ред.) достатньо розпочати атаку, головнокомандувач НАТО має окремі сили, якими він міг би керувати на місці, щоб командувати в перспективі днів, а не тижнів", — підкреслив Марцін Пшидач.

Україна — НАТО

Голова Бюро міжнародної політики Польщі розповів, що Президента Зеленського тепло вітали у Вільнюсі на саміті НАТО "на словах і на ділі".

"На саміті НАТО у Вільнюсі не вдалося визначити дату вступу України до Альянсу. В Україні війна. Якби така дата випала, це принесло б нестабільність Альянсу та Польщі. Польська влада на це не погоджується", — зазначив Пшидач.

Він наголосив: "НАТО — це місце, де Україна буде постійно, коли це дозволить так зване геополітичне вікно".

13 липня Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. За словами українського лідера, більше немає жодних сумнівів щодо того, чи стане Україна частиною НАТО в майбутньому.

Нагадаємо, що на думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні було надіслано "чіткий сигнал" щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі.