"Рівні серед рівних": Зеленський підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі (відео)

За словами українського лідера, більше немає жодних сумнівів щодо того, чи стане Україна частиною НАТО в майбутньому.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту Північноатлантичного Альянсу, який відбувся у Вільнюсі 11-12 липня. Відповідне звернення було опубліковано в Telegram-каналі президента.

"Повертаємося додому з гарним результатом для нашої держави, дуже важливим для наших воїнів. Хороше посилення зброєю", — йдеться в заяві глави держави.

Як зазначає президент, за підсумками засідання було сформовано безпековий фундамент України на шляху до НАТО. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки.

"Дуже важливо: за ці два дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде!" — заявив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського

За словами президента, відчутна більшість членів НАТО активно наближає вступ нашої країни до оборонного союзу. Він зазначив, що намір Російської Федерації перешкодити членству України в НАТО залишено "на маргінесі європейської історії".

"Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт — рівні серед рівних", — підсумував президент України.

Нагадаємо, що на думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні було надіслано "чіткий сигнал" щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі.

Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками вільнюського саміту НАТО заявив, що курс на вступ до Північноатлантичного союзу вже взято, однак сам вступ до Альянсу стане можливим лише після закінчення війни.

Також повідомлялося, що Володимиру Зеленському сказали "охолонути" і подивитися на новий пакет військової допомоги. За словами журналістів, український лідер розлютився перед зустріччю з лідерами країн НАТО, чим розлютив їх.