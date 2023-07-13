FPV-камикадзе за 20 тысяч гривен: Сырский показал работу группы аэроразведки (видео)

Украинский защитник назвал преимущества использования дронов FPV-камикадзе, которые стоят 20 тысяч гривен.

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Украинские защитники на передовой успешно используют дроны. О работе 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого рассказал 13 июля в Telegram-канале командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

На видео он показал военнослужащего с псевдонимом "Халк". Воин 3-го механизированного батальона рассказал особенности работы с дронами, которыми украинские защитники уничтожают россиян, в частности, со сбросами и FPV-камикадзе.

Роман был призван на службу в армию по мобилизации. В начале широкомасштабного вторжения российских захватчиков в 2022 году. Прошел обучение на противотанкиста. В процессе службы разобрался с дронами.

Сейчас Роман и его собратья эффективно и результативно уничтожают технику, живую силу и укрепления врага на земле и с воздуха. Он рассказал, что аэросведчики сейчас активно помогают пехоте отражать российские атаки.

"Сейчас мы с пехотой вместе", — отметил он.

БПЛА выполняют роль "бомбардировщиков", сбрасывая взрывчатку, а также камикадзе, летящих в один конец — роковой для российского врага. По словам Романа, не всегда удается успешно уничтожить технику врага, но даже любое попадание дрона-камикадзе позволяет повлиять на экипаж, который точно получает контузию.

Роман сравнил, насколько выгодно использовать дроны и, например, ПТРК Javelin. В финансовом эквиваленте это сравнение несовместимо, ведь, по его словам, ракета к американскому оружию стоит 80 тысяч долларов, а дрон — 20 тысяч гривен.

"Это самый действенный способ поражать их технику", — добавил защитник.

Напомним,13 июля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал удары украинского "Града" по войскам РФ. Он оценил работу расчета РСЗО "Град" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.