Взрыв в Курчатове произошел в критической близости от Курской АЭС, — росСМИ (видео)

По данным росСМИ, расстояние от населенного пункта, который атаковали беспилотники, до Курской АЭС около 4 километров. Город построен на берегу пруда-охладителя атомной станции.

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В ночь на 14 июля Курчатов Курской области атаковали беспилотники. В российских источниках заявляют, что взрывы произошли в критической близости от Курской АЭС. Об этом сообщает пропагандистское медиа SHOT.

Отметим, что Курчатов находится около Курской АЭС. Населенный пункт построен на берегу пруда-охладителя атомной станции.

"Взрыв над городом Курчатов Курской области раздался на всю округу. Предварительно, сработала система ПВО. Расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около 4 километров. Информации о пострадавших нет", — отмечает канал SHOT.

Расстояние от Курской АЭС до г. Курчатов

Примечательно, что ранее этот же источник сообщал, что вероятной целью дронов был военный аэродром Балтимор.

Что известно про атаку беспилотников на Курчатов

В ночь на 14 июля в Курской области Российской Федерации прозвучал взрыв.

Сообщается, что звук взрыва слышали жители города Курчатов, что в четырех километрах от Курской АЭС. В сети также появилось соответствующее видео.

"Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, добавив, что осколками "посечены фасад и остекление" многоэтажного жилого дома.

В росСМИ традиционно обвинили ВСУ в атаке на Курскую область, отметив, что ранее Украина не имела подобного вооружение.

"На фото — тайваньская турбина Kingtech K-210G, которая стояла на БПЛА. Из-за ее звука, местные могли принять беспилотник за ракету. До этого такие дроны у ВСУ не встречались", — заявили в Telegram-канале Mash.

В сети показали фото обломков БПЛА, которые, как сообщается, "разбирают зеваки".

Напомним, в ночь на 12 июля на территории Российской Федерации, в городе Екатеринбург, произошел масштабный пожар. По данным российских журналистов, огонь охватил склады около СНТ "Энергетик-3".

Ранее, 12 июля, в РФ из-за атаки беспилотника прогремел взрыв на заводе "Консервсушпром" в Брянской области, где изготавливают сухпайки для российской армии. Повреждения получила крыша одного из цехов.

Кроме того, 11 июля беспилотник заметили жители Подмосковья. Квадрокоптер размером 20 на 20 сантиметров с прямоугольным предметом залетел в город Подольск Московской области.