"Влияет на любые объекты": в ВСУ рассказали, как РФ пользуется плохой погодой при обстрелах

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, мобильным огневым группам нужно прицелиться по объекту, а при облачной и дождливой погоде это сделать крайне трудно.

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В Украине значительно испортились погодные условия, чем начали пользоваться российские оккупанты при обстрелах мирных городов. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 14 июля.

По его словам, значительная облачность мешает украинским силам ПВО прицелиться и ликвидировать цель в небе. Противник понимает это, поэтому в последние несколько дней участились обстрелы.

"Враг использует не только темное время суток. Возможно, кое-кто хотел воспользоваться некоторыми "прихотями" погоды. Ну и так же погода влияет на любые объекты, которые есть в небе, и на работу пилотируемой авиации", — говорится в сообщении.

Мобильные огневые группы должны видеть воздушную цель в небе, чтобы уничтожить ее и избежать последствий, а при облачной погоде это сделать крайне сложно, хоть и возможно.

Если речь идет про крылатые ракеты или же дроны-камикадзе иранского производства Shahed, то здесь погода крайне редко влияет, так как они летают по своему заданному маршруту.

"Если будет какой-нибудь сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур, то это может влиять на "Шахеды", которые запускают через Азовское море. Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 14 июля сообщалось, что силам ПВО удалось сбить 16 ударных и 7 разведывательных БПЛА ВС РФ. Над Одесской областью было сбито 8 БПЛА, над Николаевской областью — 2 БПЛА, а над Днепропетровской областью — 6. В пресс-службе Воздушных сил отметили, что всего в небо было запущено 17 дронов-камикадзе.