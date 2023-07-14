Ночная атака дронами: силы ПВО сбили 16 ударных и 7 разведывательных БПЛА ВС РФ (фото)

По данным оперативного командования "Юг", над Одещиной было сбито 8 иранских дронов "Shahed-136", над Николаевщиной — 2 БПЛА, а над Днепропетровской областью — 6.

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В ночь на 14 июля российские захватчики совершили очередную атаку на территорию Украины ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). Всего оккупанты пустили 17 дронов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

В южных и восточных регионах Украины было уничтожено 16 дронов "Шахед". В течение ночи защитники украинского воздушного пространства успешно справились с одним разведывательным беспилотным летательным аппаратом противника. Кроме того, оперативно-тактическая противовоздушная оборона сбила еще шесть БПЛА в течение последних 24 часов.

В ходе боевых действий в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток", для выполнения боевых задач были задействованы зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона из других составляющих Сил обороны.

Также в Воздушных силах рассказали, что за текущие и минувшие сутки украинская авиация нанесла до 20 групповых ударов по российским войскам.

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг", над Одесской область силами противовоздушной обороны разных подразделений Сил обороны уничтожено 8 "Shahed-136", над Николаевщиной — 2, над Днепропетровщиной — 6.

РФ обстреляла Украину дронами

Что известно об обстрелах Украины 14 июля

Российские оккупанты атаковали город Кривой Рог в Днепропетровской области БПЛА иранского производства типа Shahed. Это привело к новым разрушениям и пострадавшим. Всего защитникам из военного командования "Восток" удалось сбить 6 дронов-камикадзе. К сожалению их было больше и уничтожить все не удалось.

В результате атаки ранения получил 56-летний мужчина, но его жизни ничего не угрожает и он будет лечиться дома.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отдельно добавил, что противник ударил и по Синельниковскому району Днепропетровской области, а Великомихайловская община была атакована из артиллерии. В результате зафиксированы повреждения на одном из местных складов, в частном доме, а также на линии электропередач.

Напомним, 13 июля Запорожская ОВА показала последствия обстрела со стороны РФ. Российские оккупанты запустили по области две крылатые ракеты, каждая — весом полтонны. В результате взрыва полностью выгорело промышленное предприятие, которое находится недалеко от города.

А в ночь с 12 на 13 июля ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе. Система ПВО сбила вражеские снаряды: осколки повредили несколько квартир в многоэтажках.