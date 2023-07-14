Нічна атака дронами: сили ППО збили 16 ударних і 7 розвідувальних БПЛА ЗС РФ (фото)

За даними оперативного командування "Південь", над Одещиною було збито 8 іранських дронів "Shahed-136", над Миколаївщиною — 2 БПЛА, а над Дніпропетровською областю — 6.

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У ніч на 14 липня російські загарбники здійснили чергову атаку на територію України ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Загалом окупанти пустили 17 дронів. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

У південних і східних регіонах України було знищено 16 дронів "Шахед". Протягом ночі захисники українського повітряного простору успішно впоралися з одним розвідувальним безпілотним літальним апаратом противника. Крім того, оперативно-тактична протиповітряна оборона збила ще шість БПЛА протягом останніх 24 годин.

Під час бойових дій у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" і "Схід", для виконання бойових завдань були задіяні зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил і протиповітряна оборона з інших складових Сил оборони.

Також у Повітряних силах розповіли, що за поточну і минулу добу українська авіація завдала до 20 групових ударів по російських військах.

Як повідомили у прес-службі Оперативного командування "Південь", над Одеською областю силами протиповітряної оборони різних підрозділів Сил оборони знищено 8 "Shahed-136", над Миколаївщиною — 2, над Дніпропетровщиною — 6.

РФ обстріляла Україну дронами

Що відомо про обстріли України 14 липня

Російські окупанти атакували місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області БПЛА іранського виробництва типу Shahed. Це призвело до нових руйнувань і постраждалих. Загалом захисникам із військового командування "Схід" вдалося збити 6 дронів-камікадзе. На жаль їх було більше і знищити всі не вдалося.

Унаслідок атаки поранення дістав 56-річний чоловік, але його життю нічого не загрожує і він лікуватиметься вдома.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак окремо додав, що противник вдарив і по Синельниківському району Дніпропетровської області, а Великомихайлівську громаду було атаковано з артилерії. У результаті зафіксовано пошкодження на одному з місцевих складів, у приватному будинку, а також на лінії електропередач.

Нагадаємо, 13 липня Запорізька ОВА показала наслідки обстрілу з боку РФ. Російські окупанти запустили по області дві крилаті ракети, кожна — вагою півтонни. Унаслідок вибуху повністю вигоріло промислове підприємство, яке розташоване неподалік міста.

А в ніч із 12 на 13 липня ЗС РФ атакували Київ дронами-камікадзе. Система ППО збила ворожі снаряди: осколки пошкодили кілька квартир у багатоповерхівках.