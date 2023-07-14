"В ближайших кабинетах": Буданов рассказал о связях разведки в Кремле

По словам главы ГУР, в 2014 году Украина полностью проиграла информационную войну, однако сейчас преимущество на нашей стороне. Киеву известно обо всем, что планирует Москва.

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У Украины есть свои достоверные источники, которые входят в окружение российского президента Владимира Путина. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters 14 июля.

По его словам, близкие к Кремлю люди делятся информацией с Киевом и украинской стороне известно обо всех планах противника.

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Владимиру Путину, — ред.). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — говорится в сообщении.

Делиться подробностями глава ГУР не стал, чтобы никому не навредить, однако отметил, что его ведомству удалось предсказать российское вторжение задолго до 24 февраля

Также Кирилл Буданов отметил, что украинской разведке удалось перехватить опрос российского МВД о том, какую поддержку имеет глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин среди россиян. Все это часть информационной войны.

С 2014 года Киев сделал свои выводы, когда Москва застала мир врасплох и оккупировала украинские территории. Сейчас ситуация изменилась.

"Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А войну, начавшуюся (в 2022, — ред.) — мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву", — подытожил начальник ГУР МО.

Напомним, 11 июля сообщалось, что во время мятежа "вагнеровцы" дошли до одной из ядерных баз РФ. Кирилл Буданов отметил, что наемники хотели получить доступ к небольшими ядерным устройствам советского производства.