"Хотят избежать аварии": Кулеба раскрыл детали обсуждений по Украине в кулуарах НАТО (видео)

Министр иностранных дел заверил, что "квантовый рывок" в вопросе членства в Североатлантическом альянсе произойдет раньше, чем ожидается. По его словам, Киев уже видят в организации.

Related video

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился впечатлениями от саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом известно из интервью, опубликованного 14 июля ICTV.

"Меня не устраивает только один момент — что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что или Украину приглашаем к членству, или пригласим условно завтра. Но это был саммит, на котором важно не только то, что было в тексте, в официальных решениях и заявлениях, но и то, что было за кулисами", — подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что саммит в Вильнюсе принципиально отличался от предыдущих — в Бухаресте в 2008 году и даже в Мадриде в прошлом году.

"Разница эта заключалась в том, что мы преодолели психологический барьер. Я вижу, что Украину реально видят членом НАТО", — заявил Кулеба.

По его мнению, плохо, что в НАТО не совершили "квантовый рывок", однако Украину он ждет "значительно раньше, чем нам кажется".

"Все внутри за закрытыми дверями абсолютно спокойно уверенно говорят: "Не волнуйтесь, этот вопрос решен, вы будете членом НАТО"", — рассказал министр.

По словам Кулебы, "ключевые партнеры" Украины боятся чрезмерной скорости в вопросе членства.

"Они абсолютно согласны с тем, что Украина приедет в пункт назначения и будет членом НАТО. Нет никаких сомнений теперь в этом. Но у них есть страх, что если слишком быстро ехать, то можно попасть в аварию. А они этого хотят избежать", — отметил он.

Интервью Дмитрия Кулебы (о результатах саммита НАТО — с 0:35)

Напомним, 11 июля страны НАТО объявили в Вильнюсе, что не приглашают Украину к переговорам о членстве сейчас, но сделают это позже. Для этого Украина должна выполнить условия, а союзники — согласиться. В то же время ПДЧ из условий был исключен.

Фокус собрал в одном материале итоги саммита НАТО в Вильнюсе.