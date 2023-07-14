"Плацдарм для наступления": у Сил обороны есть успехи на юге и востоке, — полковник НГУ

По словам Николая Уршаловича, несмотря на значительные потери, которые противник понес в результате продвижения на обоих участках фронта, он продолжает обстреливать наши войска при помощи артиллерии.

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Вооруженные силы Украины добились прогресса, продвигаясь на 1700 метров в направлении Мелитополя на территории Запорожской области. В то же время, другие подразделения защитников активно готовятся к установлению плацдарма для расширения наступательных действий на Авдеевском направлении. Об этом на брифинге рассказал заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Мелитопольское и Бердянское направления

В наступательных действиях в направлении Мелитополя активно участвуют подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг", которые тесно сотрудничают с ВСУ.

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков, артиллерии и шесть авиаударов. Это только за неделю, что прошла", – объяснил Уршалович.

Сообщается, что в то же время оккупанты предпринимали контрнаступательные операции в попытке восстановить утраченные позиции. Однако, по информации, им не удалось достичь успеха в своих усилиях.

По словам представителя Национальной гвардии, гвардейцы продолжают упорно удерживать свои позиции на Бердянском направлении, несмотря на постоянное огневое воздействие со стороны врага. За прошлую неделю, войска Российской Федерации совершили около 50 артиллерийских ударов по украинским бойцам в этом районе.

Мелитопольское и Бердянское направление

Авдеевское направление

Уршалович отметил, что Вооруженные силы Украины активно отражают регулярные атаки оккупантов в районе Авдеевки. Кроме того, подразделения ВСУ активно готовят плацдарм для расширения своих наступательных действий в этом районе.

"Потерь позиций и территорий не допущено. Враг атакует постоянно, делает вылазки, но его попытки успехов не имеют. Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для расширения и продолжения наступательных действий", – пояснил он.

Также отмечается, что на Авдеевском направлении бойцы, оснащенные системой Javelin, успешно уничтожили российский танк вместе с его экипажем.

Через неделю военнослужащие продолжили свои операции, результатом которых стало ликвидирование 58 оккупантов и ранение девяти российских солдат.

Авдеевское направление

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ лишили россиян танка за $3 млн. Оккупанты пытались отбуксировать вышедший из строя Т-90 в тыл, чтобы ночью починить его, но беспилотники украинских бойцов окончательно добили технику.

Напомним, 11 июля Фокус писал, что ВС РФ на фронтах усиливают возможности артиллерии самоходками 2С23 "Нона-СВК". Российская армия усиливает артиллерийскую мощь за счет стратегического размещения в зоне боевых действий в Украине 120-мм самоходных минометных установок 2С23 "Нона-СВК" с колесной формулой 8х8.