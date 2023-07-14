Путин "устранил" 28 высопоставленных офицеров после мятежа Пригожина, - разведка Эстонии

По информации главы разведки Эстонии Марго Гросберга, задержаны заместитель генерала Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин, генерал ГРУ и заместитель министра обороны по тылу. Самого Суровикина считают "без вести пропавшем".

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Президент РФ Владимир Путин провел массовую "чистку" офицеров после неудавшегося восстания ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Об этом заявил глава Разведывательного центра Министерства обороны Эстонии Марго Гросберг во время брифинга, сообщает издание ERR.

По информации эстонской разведки, Кремль уволил 15 офицеров, подозреваемых в причастности к восстанию "вагнеровцев". Еще 13 высокопоставленных офицеров были задержаны. Кроме того, в разведке считают "без вести пропавшим" главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина, которого не видели в публичном пространстве с 24 июня после мятежа Пригожина.

По информации Марго Гросберга, задержаны заместитель Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин, генерал ГРУ и заместитель министра обороны по тылу.

"Это не удивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и сейчас устраняются те, кого уже нельзя считать надежными", — сказал Гросберг.

Глава разведки Эстонии также отметил, что подразделения военной компании "Вагнер" за прошедшую неделю передали свое тяжелое вооружение российской армии. Часть вагнерианцев до сих пор находится в Луганской области Украины, но участия в боевых действиях не принимает. В то же время, по информации Марго Гросберга, "вагнеровцы" начали двигаться в Беларусь. В Воронежской области замечены колонны автобусов с белорусскими номерами.

Отметим, в конце июня росСМИ писали о задержании заместителя Суровикина, генерала-полковника Андрея Юдина. По слухам, он находится в СИЗО в московском Лефортово. Сам генерал-полковник опровергал эту информацию, утверждая, что находится дома "в отпуске".

13 июля в СМИ сообщали, что после начала военного мятежа Евгения Пригожина в Кремле задержали несколько высокопоставленных военных, в частности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина.

По данным источников The Wall Street Journal, российского генерала неоднократно вызывали на допросы, так как следствие пыталась выяснить, какую роль он сыграл в восстании и знал ли о планах главы ЧВК "Вагнер". Источники СМИ, близко знакомые с ситуацией в Кремле, предполагали, что генерала могут освободить, как только президент Путин разберется с последствиями мятежа.

В Кремле информацию о задержании Суровикина не комментировали. 12 июля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов ответил журналистам, что "исчезнувший" из публичного пространства генерал Суровикин, "отдыхает".