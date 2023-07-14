"Ложись на землю": мужчины в военной форме со стрельбой "вручали повестку" в Днепре (видео)

На днепровском пляже возле карьера на ж/м Красный камень военные якобы "ловили" мужчину и угрожали ему оружием. По словам очевидцев, к гражданину применяли силу.

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В Днепре мужчины в военной форме якобы пытались вручить повестку гражданину и устроили стрельбу. В Telegram-канале "ХДнепр" опубликовали видео происшествия.

Можно увидеть, что люди в военной форме преследуют мужчину. Впоследствии они применяют силу и стреляют из оружия в общественном месте.

Мужчину окружило несколько человек. Пройти ему они не позволили. Один из них поднял руку вверх, а затем раздался звук выстрела. Далее, по словам очевидца, люди в форме начали избивать мужчину.

Они требовали у него "лечь на землю". Также звучали и требования "стрелять по ногам". Еще на видео можно расслышать "а чего вы за мной бегали" и "вызывайте полицию". Местные отдыхающие утверждают, что это были представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Расследование полиции стрельбы в Днепре

Спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская прокомментировала, действительно ли в Днепре на пляже возле карьера на ж/м Красный камень военные "ловили" мужчину. Она заявила, что сейчас по этому факту осуществляется проверка. Несколько человек, причастных к задержанию, уже установили. С ними работают полицейские.

По словам Старчевской, в полицию ни мужчина, ни свидетели не обратились. Впрочем правоохранители все равно пытаются установить личность потерпевшего.

Реакция ТЦК и СП на стрельбу в Днепре

Пока комментариев от представителей ТЦК и СП города Днепр или области относительно вероятного вручения повестки, которое сопровождалось стрельбой, объявлено не было.

Напомним, 7 июля в Одессе представители ТЦК и СП отобрали у девушки телефон. Она якобы пыталась зафиксировать вручение повестки.