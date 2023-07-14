"Лягай на землю": чоловіки у військовій формі зі стріляниною "вручали повістку" у Дніпрі (відео)

На дніпровському пляжі біля кар’єру на ж/м Червоний камінь військові нібито "ловили" чоловіка та погрожували йому зброєю. Зі слів очевидців, до громадянина застосовували силу.

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У Дніпрі чоловіки у військовій формі нібито намагалися вручити повістку громадянину та влаштували стрілянину. У Telegram-каналі "ХДніпро" опублікували відео події.

Можна побачити, що люди у військові формі переслідують чоловіка. Згодом вони застосовують силу та стріляють зі зброї у громадському місці.

Чоловіка оточило кілька осіб. Пройти йому вони не дозволили. Один з них підняв руку вгору, а згодом пролунав звук пострілу. Далі, зі слів очевидця, люди у формі почали бити чоловіка.

Вони вимагали в нього "лягти на землю". Також лунали й вимоги "стріляти по ногах". А ще на відео можна розчути "а чого ви за мною бігали" та "викликайте поліцію". Місцеві відпочивальники стверджують, що це були представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Розслідування поліції щодо стрілянини у Дніпрі

Речниця Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська прокоментувала, чи справді у Дніпрі на пляжі біля кар’єру на ж/м Червоний камінь військові "ловили" чоловіка. Вона заявила, що наразі щодо цього факту здійснюється перевірка. Кількох осіб, причетних до затримання, вже встановили. З ними працюють поліцейські.

Зі слів Старчевської, до поліції ні чоловік, ні свідки не звернулися. Втім правоохоронці все рівно намагаються встановити особу потерпілого.

Реакція ТЦК та СП на стрілянину у Дніпрі

Наразі коментарів від представників ТЦК та СП міста Дніпро або області щодо ймовірного вручення повістки, яке супроводжувалося стріляниною, оголошено не було.

Нагадаємо, 7 липня в Одесі представники ТЦК та СП відібрали в дівчини телефон. Вона нібито намагалася зафіксувати вручення повістки.