Знімала вручення повістки: в Одесі військкоми відібрали в дівчини телефон, — соцмережі (відео)

У мережі пишуть, що співробітники ТЦК відвезли із собою людину, якій хотіли вручити повістку. Дівчина зняла їхні дії на мобільний.

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Співробітники Одеського ТЦК відібрали у дівчини телефон, коли та знімала їхню роботу на вулиці. Про це повідомили в Telegram-каналі "Новости Одесса".

Повідомляється, що дівчина знімала, як перехожому військові намагалися вручити повістку, але потім, судячи з усього, вирішили забрати його в ТЦК. Дія, як стверджується, відбувається в Одесі.

"В Одесі у дівчини, яка знімала відео, як військкомат забирає хлопця, відібрали телефон", — ідеться в повідомленні.

Також опубліковано відео з місця події.

Співробітники ТЦК забирають у дівчини телефон

Крім того, інший місцевий Telegram-канал повідомив, що ролик було знято в Ізмаїлі Одеської області.

Одеський ТЦК і СП поки ніяк не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, що 3 липня в Міноборони пообіцяли різко реагувати на скандали зі співробітниками ТЦК. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) каратимуть за ганебну поведінку і порушення прав громадян, а українців попросили повідомляти про такі випадки на гарячу лінію.

Крім того, у ТЦК розповіли, чому призовникам виписують повістки на вулицях. Як зазначив голова Львівського ТЦК і СП Олександр Тищенко, лише 20% чоловіків з'являються до військкоматів за повістками, що не дає змоги виконати мобілізаційний план.