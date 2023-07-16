"Не провоцируйте": власти Одессы высказались об избиении гражданского военными (видео)

По словам Валентины Шульц, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях зафиксировано рекордно большое количество коллаборантов, поэтому проверка документов — это обязательный шаг. Гражданские лица должны идти на встречу и не сопротивляться.

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В пятницу, 14 июля, в сети было обнародовано видео, на котором видно, как в Одессе военные избивают мужчину в штатском, а затем силой заталкивают в автомобиль. Местные власти призвали людей не сопротивляться проверкам и идти на встречу сотрудникам ТЦК. Об этом стало известно из комментария депутата Одесского районного совета Валентины Шульц для прямого эфира Эспрессо.

"Я могу добавить только одно — все знают про славно известного военкома Одесской области", — заявила спикер.

Также Валентина Шульц отметила, что граждане Украины обязаны предоставить документы сотрудникам служб в случае запроса.

"Каждый день мы видим, что на юге Украины, спецслужбы задерживают коллаборантов. Поэтому украинцы должны относиться к этому лояльно и не провоцировать сотрудников, которые несут соответствующую службу", — добавила она.

Также она сообщила, что пострадавший гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, что строго запрещено нормами правового режима военного положения. А после во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонистов, гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций.

Напомним, что 7 июля сообщалось, что сотрудники Одесского ТЦК отобрали у девушки телефон, когда та снимала их работу на улице.

Напомним также, что 3 июля в Минобороны пообещали резко реагировать на скандалы с сотрудниками ТЦК. Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) будут наказывать за позорное поведение и нарушение прав граждан, а украинцев попросили сообщать о таких случаях на горячую линию.