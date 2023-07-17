"Трех месяцев хватит": полковник ВСУ рассказал, как закончить войну до конца года (видео)

По словам летчика-инструктора Романа Свитана, нужно немного больше давления на Вашингтон, чтобы необходимое оружие и техника прибыли на фронт до средины осени. Тогда откроется окно возможностей.

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У Украины есть все шансы покончить с российской агрессией до конца года, но для этого нужно немного сильнее давить на Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 канала" 17 июля.

По его словам, Вооруженные силы Украины нуждаются в современных истребителях F-16 и произойти это должно до октября этого года. Тогда у защитников будут все шансы отбить захваченные территории.

Вашингтон уже дал формальное согласие на обучение пилотов на этих самолетах в ряде стран Европейского Союза.

"Скорее всего, это будет эскадрилья. В эскадрилье 12 самолетов, 12 летчиков. Обучение займет около трех месяцев. Реально самолеты могут появиться в октябре, если мы все вместе додавим Белый дом, а его можно додавить, потому что у Белого дома впереди выборы и общественное мнение очень сильно влияет на принятие решений", — говорится в сообщении.

Соответственно, Роман Свитан отметил, что если вопрос авиации будет решен вовремя, тогда у Украины появится окно возможностей для завершения войны до конца года.

Это также значительно уменьшит потери украинской стороны. Даже полсотни истребителей значительно изменят ход войны и ВСУ будут меньше зависеть от прихотей природы.

"Мы не будем зависеть от грозы дождя и тому подобное. С авиацией все намного проще и быстрее, мы уменьшим потери в десять раз точно. И трех месяцев – октябрь, ноябрь и декабрь – нам хватит, чтобы выйти на госграницу", — продолжио Роман Свитан.

Помимо F-16 пригодятся и дальнобойные ракеты ATACMS, которые также ускорят процесс боевых действий.

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Напомним, 17 июля сообщалось, что США дали "зеленый свет" на обучение украинских летчиков и первая группа уже готовится выдвинуться на обучение.