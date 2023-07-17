Херсонская ОВА показала жилые кварталы, разрушенные обстрелами войск РФ (видео)

В результате обстрела войск России пострадали жители Херсона. У двух женщин, 82 и 75 лет, диагностировали острую реакцию на стресс.

Related video

Войска РФ 17 июля обстреляли жилые кварталы Херсона. В Telgeram Херсонская ОВА опубликовала последствия атаки.

На видео можно увидеть, что местные жители собирают обломки. Люди, которые спали в своих домах, едва успели спастись от обстрела российских войск.

У двух женщин, 82 и 75 лет, медики диагностировали острую реакцию на стресс. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Александр Прокудин, руководитель областной военной администрации, сообщил в Telegram, что враг 16 июля также нанес удары по Херсону и области. Противник совершил 89 обстрелов. Россияне выпустили 373 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на Херсонщине

Силы обороны готовятся к наступательным действиям на Херсонщине. По словам полковника Нацгвардии Николая Уршаловича, украинская разведка смогла выявить 393 цели россиян. Совместными усилиями ВСУ и СБУ уничтожили часть из них. Украинские войска и в дальнейшем оказывают давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий.

Также дрон ВСУ 13 июля сорвал переправу россиян под Херсоном. Двое бойцов войск РФ уже подплывали на лодках к правому берегу Днепра, где их догнал украинский беспилотник. Один из россиян сбежал, бросив земляка в реке.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что на Херсонщине российские военные на танке влетели в столб и скрылись. Российские оккупанты на бронированной технике сравняли заградительное ограждение, слетели с дороги и столкнулись со столбом.