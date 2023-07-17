Взрыв на Крымском мосту: Путин не контролирует информационный нарратив, — аналитик

По словам британского военного аналитика Шона Белла, сведения об инциденте на Крымском мосту взрывной волной распространились среди россиян. Кремль не может скрыть военные просчеты.

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Контроль информации был одним из основополагающих элементов путинского режима с первых лет правления главы Кремля — будь то государственные телеканалы или интернет. Однако скрыть от российского населения сведения об атаке на Крымский мост — важный военный объект — крайне сложно, отмечает военный аналитик Sky News Шон Белл.

Россиянам, обосновавшимся в Крыму, теперь сложнее уехать обратно, а сообщения об атаке на мост взрывной волной распространились по всей территории РФ.

Туристам, которые любят отдыхать на теплых пляжах Крыма, придется пересмотреть свои планы. Движение затруднено по обе стороны конструкции.

Видео, снятые на месте повреждений, свидетельствуют о том, что часть автомобильного моста была повреждена, хотя и не столь значительно, как после атаки в октябре прошлого года.

Как бы то ни было в интересах Кремля как можно скорее вновь открыть дорожную часть моста.

Крымскому мосту военно-политическое руководство РФ отводит важную логистическую роль: по нему перевозят военную технику и личный состав оккупационных войск. Разрушение этой линии снабжения окажет прямое влияние на передовой потенциал ВС РФ.

К тому же, мост еще и очень символичен. Его построила связанная с Путиным компания, к тому же, для президента РФ это предмет личной гордости. Он же повторно его открывал. После мощного взрыва 22 октября Путин проехал на "Мерседесе" по отремонтированному участку дороги.

Напомним, что морскими дронами, которые взорвали Крымский мост 17 июля, могли управлять по спутнику.

Также сообщалось, что мост возле Крымского полуострова мог подорвать дрон "шахед" из РФ. Такое мнение высказал глава Одесской ОВА Сергей Братчук.