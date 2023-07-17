"Абсолютная незащищенность": у Зеленского оценили взрыв на Крымском мосту

Инцидент на Крымском мосту, как заявил советник руководителя Офиса президента Подоляк, показывает, насколько ложными являются заявления оккупантов относительно защиты его конструкции.

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Взрыв на Крымском мосту показывает абсолютную незащищенность и этого объекта, и оккупированного полуострова в целом. Об этом 17 июля сообщил в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что события на объекте демонстрируют, насколько ложными являются заявления оккупантов по защите конструкции. Это еще раз доказывает уровень обороны полуострова в целом.

"Это уже аксиома, которая должна безусловно пугать россиян. И это их чрезвычайно пугает. А вскоре приведет к накопительному "пугающему" эффекту разлагающего свойства", — высказался советник.

Подоляк обратил внимание на то, что кремлевская верхушка пытается любым способом отвлекать внимание от "слабого царя", которым является Владимир Путин. Свою беспомощность российский диктатор продемонстрировал во время мятежа так называемой ЧВК "Вагнер". По мнению Подоляка, все это очень типично и привычно для России.

"И неважно, что это сильно бьет по репутации "российской армии" и российских спецслужб...", — добавил он.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля: что известно

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели громкие взрывы, в связи с чем движение ограничено. В результате этого 2 человека погибли — супружеская пара, а их 14-летнюю дочь медики экстренно госпитализировали в ближайшую больницу с черепно-мозговой травмой.

В оперативном командовании "Юг" считают, что это могла быть одной из провокаций РФ, которая связана с решением о пролонгации зерновой сделки. Впоследствии Россия объявила, что не будет участвовать в ее реализации.

Напомним, 17 июля спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что Крымский мост мог взорвать дрон из РФ. Опоры конструкции повреждены со стороны Кубани, где расположен город Приморско-Ахтарск — именно оттуда россияне запускают иранские БПЛА Shahed.