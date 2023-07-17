"Все были живы": командир экипажа M2 Bradley назвал преимущества БМП из США (видео)

БМП американского производства обеспечивает максимальную выживаемость десанта и спасает экипаж от попаданий из различных видов оружия и последствий подрыва на минах.

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Военнослужащий под псевдонимом "Сізий" рассказал, насколько боевая машина способна справиться с задачами на фронте. В Telegram-канале бригады "Маґура" опубликовали видео разговора.

Командир экипажа M2 Bradley отметил, что БМП американского производства прекрасно демонстрирует себя в боях с российскими захватчиками. Однажды техника подорвалась на трех минах и весь экипаж выжил.

"Это очень-очень классная машина, живучая и боевая", — подчеркнул он.

"Сізий" отметил, что экипаж всегда выполнять задачи. Техника всегда на переднем крае, ведь украинским пехотинцам нужен надежный транспорт. Эта БМП, обеспечивающая максимальное выживание десанта.

Он добавил, что подразделение словно семья, которую нужно защищать. Борьба с оккупантами будет продолжаться до победы.

"Надо выбросить эту нечисть с нашей земли", — добавил военный.

Характеристики брони M2 Bradley

многослойная разнесенная;

стальные экраны;

алюминиевая броня корпуса;

Дно усилено стальным листом;

Борт держит 14,5 мм, лоб — 25 мм, подкалиберный бронебойный.

Напомним, 14 июля военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил уровень защиты M2 Bradley. Он отметил, что одну из БМП мог повредить танк Т-72. Попадание, вероятно, произошло из выстрела 125-мм калибра танка Т-72, но боевая машина выдержала атаку. Специалист обратил внимание на уровень защиты, ведь не каждая техника способна с этим справиться.

Также 30 июня боец ВСУ показал подбитый M2 Bradley, который продолжает работать. По словам военнослужащего, есть много историй о том, как военная техника, предоставленная Украине западными союзниками, помогала бойцам выжить.