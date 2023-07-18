Турецкий флот и страховые гарантии: зерновой коридор возможен без РФ, — Зеленский (видео)

По словам президента, Украина вместе с ООН и Турцией самостоятельно способны обеспечить работу сделки. Глава Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев отметил, что турецкий флот и страховые гарантии от компаний могли бы обеспечить безопасность зернового коридора.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или аналогичного варианта в трехстороннем формате. Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

По словам Зеленского, Украина вместе с ООН и Турцией могут сами обеспечить работу продовольственного коридора.

У Африки, Азии и Европы есть право на стабильность, поэтому все должны думать о безопасности, чтобы защититься от российского безумия, отметил Зеленский.

"Украинское продовольствие — базовая безопасность для почти 400 миллионов человек", — объяснил президент.

Он напомнил, что по итогам Черноморской зерновой инициативы примерно 33 млн тонн агропродукции удалось перевезти в 45 стран мира.

60% от упомянутого объема поставили в страны Африки:

Алжир;

Тунис;

Ливию;

Египет;

Кению;

Эфиопию;

Сомали;

Судан.

Более того, украинское зерно поставлялось также в страны Азии:

Китай;

Индию;

Бангладеш;

Индонезию;

Пакистан;

Ирак;

Ливан;

Йемен.

Зеленский уточнил, что экспорт зерна из Украины помогает выживать жителям Йемена и Сомали, независимо от их вероисповедания или этнического происхождения.

Турецкий флот может защитить украинское зерно

Мировому сообществу нужно найти способ для поставок зерна из Украины на глобальный рынок без участия РФ. Такое заявление сделал глава Украинской зерновой ассоциации.

Николай Горбачев заявил о своей уверенности в том, что Украина может экспортировать зерно без участия РФ при условии международной поддержки.

"Международному сообществу, развитым странам необходимо найти способ для поставок зерна из Украины на мировой рынок", — заявил президент ассоциации в интервью журналистам. В качестве способа обеспечения безопасности может выступать турецкий флот или страховые гарантии компаний.

Горбачев опроверг заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Украины якобы не выполнила важную часть зерновой сделки относительно поставок зерна бедным странам.

Несмотря на то, что 60% зернового экспорта из Украины идет через европейские порты, "это еще не означает, что Европа — конечный потребитель этого зерна". Президент ассоциации также отметил, что зерно из Украины кормит порядка 200 миллионов человек за пределами Украины.

Напомним, что СМИ сообщили об альтернативе зерновому коридору. Выход РФ из сделки по зерну — еще не конец для экспорта.

Также сообщалось, что РФ хочет добиться более благоприятных условий для поставок за рубеж аммиака и алюминия. Односторонний выход РФ из "зерновой сделки" привел к росту мировых цен. Таким образом, Москва может вернуть "Россельхозбанк" в систему SWIFT на фоне отказа Киева от запуска аммиакопровода и вывоза металлов, считают опрошенные Фокусом эксперты.