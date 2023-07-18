Демарш Тегерана: глава МИД Ирана призвал РФ уважать территориальную целостность Украины

Заявление прозвучало на фоне дипломатического скандала, который разгорелся между Тегераном и Москвой из-за трех островов в Персидском заливе.

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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран верит в территориальную целостность Украины и призывает Москву окончить войну "путем политического диалога". Об этом 17 июля сообщили журналисты иранского агентства Nournews.

По словам главы иранской дипломатии, территориальная целостность каждого государства должна стоять в основе международного права.

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога", — заявил Абдоллахиян.

Заявления иранского дипломата прозвучало на фоне ситуации вокруг Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Дело в том, что по итогам диалога в рамках ССАГПЗ российская сторона, принимавшая в нем участие, подписала заявление о статусе трех островов близ Ормузского пролива, которые Иран считает своими.

Фактически РФ подписала документ, содержащим позицию в отношении этих островов, которую Тегеран полностью не приемлет.

"Недавно в заявление Совета сотрудничества стран Персидского залива был включен пункт против Ирана в отношении трех островов, но мы показали, что не согласны ни с одной из сторон в отношении территориальной целостности и национального суверенитета Ирана", — подчеркнул Абдоллахиян.

Дипломат добавил, что в связи с этим посол РФ в Иране был вызван на беседу, во время которой от него потребовали объяснений. Однако, судя по всему, слова российского дипломата не впечатлили иранских коллег из МИД, поэтому там заявили, что не потерпят впредь таких шагов Москвы.

"После вызова посла России в МИД у нас были разъяснения от российских властей, но мы не считаем их достаточными и не приемлем повторения этой практики со стороны России или какой-либо другой стороны в отношении территориальной целостности Ирана", — резюмировал глава МИД.

Напомним, посла РФ в Тегеране Алексея Дедова вызвали в МИД Ирана для разъяснений по поводу позиции Москвы в отношении трех островов Персидского залива. Речь идет об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, которые, как считают в Тегеране, "навсегда принадлежат Ирану".