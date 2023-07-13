РФ усомнилась в территориальной целостности Ирана: в Тегеране отреагировали

В Иране вызвали посла России в Тегеране Алексея Дедова после заявления Москвы и арабских стран Персидского залива касательно трех островов.

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Генеральный директор по делам Персидского залива МИД Ирана Али Реза Энаяти вызвал посла Российской Федерации в Тегеране Алексея Дедова. Причиной тому стали высказывания касательно трех островов Персидского залива. Об этом пишет The Islamic Republic News Agency 12 июля.

Сообщается, что на встрече представителей Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и России в Москве было озвучено заявление, в котором якобы оспаривался суверенитет Ирана над тремя островами Персидского залива.

"Страны-участницы заседания в понедельник опубликовали совместное заявление, в части которого было повторено ложное утверждение об иранских островах", — говорится в публикации.

Речь идет об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Али Реза Энаяти подчеркнул, что эти территории "навсегда принадлежат Ирану", а также потребовал у российского посла скорректировать свою позицию по данному вопросу.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что такие заявления "противоречат дружественным отношениям" Ирана с его соседями.

Как отмечают журналисты, в ответ Алексей Дедов заявил о важности соблюдения территориальной целостности Ирана.

Напомним, что 6 июля, стало известно о тайном сотрудничестве России и Ирана в производстве военных БПЛА несмотря на все заявления Ирана, что он не участвует в поставках беспилотников в РФ. Сообщалось, что новый завод собираются построить в Татарстане.

Ранее, 3 июня, командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани объявил о создании широкого военно-морского альянса в Персидском заливе, в который войдет и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Катар, Ирак, Пакистан и Индия.