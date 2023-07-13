РФ засумнівалася в територіальній цілісності Ірану: у Тегерані відреагували

В Ірані викликали посла Росії в Тегерані Олексія Дєдова після заяви Москви та арабських країн Перської затоки щодо трьох островів.

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Генеральний директор у справах Перської затоки МЗС Ірану Алі Реза Енаяті викликав посла Російської Федерації в Тегерані Олексія Дєдова. Причиною тому стали висловлювання щодо трьох островів Перської затоки. Про це пише The Islamic Republic News Agency 12 липня.

Повідомляється, що на зустрічі представників Ради співробітництва країн Перської затоки (РСАДПЗ) і Росії в Москві було озвучено заяву, в якій нібито оскаржувався суверенітет Ірану над трьома островами Перської затоки.

"Країни-учасниці засідання в понеділок опублікували спільну заяву, в частині якої було повторено неправдиве твердження про іранські острови", — йдеться в публікації.

Йдеться про острови Абу-Муса, Великий Томб і Малий Томб. Алі Реза Енаяті наголосив, що ці території "назавжди належать Ірану", а також висунув вимогу до російського посла скоригувати свою позицію з цього питання.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що такі заяви "суперечать дружнім відносинам" Ірану з його сусідами.

Як зазначають журналісти, у відповідь Олексій Дєдов заявив про важливість дотримання територіальної цілісності Ірану.

Нагадаємо, що 6 липня, стало відомо про таємну співпрацю Росії та Ірану у виробництві військових БПЛА, попри всі заяви Ірану, що він не бере участі в постачанні безпілотників до РФ. Повідомлялося, що новий завод збираються побудувати в Татарстані.

Раніше, 3 червня, командувач ВМС Ірану контрадмірал Шахрам Ірані оголосив про створення широкого військово-морського альянсу в Перській затоці, до якого ввійде і Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман, Катар, Ірак, Пакистан та Індія.