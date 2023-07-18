"Логистические маршруты": в ОВА объяснили активность ВС РФ в районе Купянска (видео)

По словам руководителя Харьковской области Олега Синегубова, оккупационные войска на Купянском направлении накапливаются постоянно. Глава городской администрации Купянска Андрей Беседин отметил, что сценарий повторной оккупации города украинские власти не рассматривают.

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Купянское направление для оккупационных войск оставалось предпочтительным с начала масштабного вторжения. Это важный логистический хаб, где находится железнодорожная станция Купянск-Узловой, заявил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью УНИАН.

"Эта территория их интересует, поскольку там логистические маршруты", — напомнил Синегубов, добавив, что активизация противника на Купянском направлении не стала неожиданностью.

У Сил обороны есть четкое представление относительно численности оккупационных войск на каждом из направлений.

"Накопление оккупантами войск на Купянском направлении проводится постоянно, постоянно проводится ротация", — уточнил Синегубов.

В районе Купянска у вражеских войск действуют штурмовые подразделения "Штурм Z", Таманская дивизия, но обо всем этом хорошо известно командованию ВСУ.

Эвакуация детей

Из Волчанской общины эвакуация детей будет проводиться как можно скорее. У органов местного самоуправления и правоохранителей есть соответствующие полномочия.

Эвакуация из других населенных пунктов будет зависеть от положения на фронте, где ежедневно происходят изменения.

Войска РФ в 8,5 км от Купянска

Войска РФ от Купянска в Харьковской области сосредоточены примерно в 8,5 км, сообщил руководитель городской военной администрации Андрей Беседин.

Андрей Беседин — об обстановке в Купянске, смотреть с 3:28

После того, как этот район был деоккупирован, не было и дня без обстрелов. Вместе с тем, сценарий, при котором ВС РФ могли бы повторно захватить Купянский район, украинские власти не рассматривают, уточнил Беседин.

Всего в самой общине находится примерно 12,5 тысяч человек, из них 547 детей. Добровольная эвакуация проходит с ноября 2022 года.

Напомним, что в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ перехватили инициативу на Купянском направлении, где ВС РФ ведут безуспешное наступление.

Также сообщалось, что под Купянском сосредоточено 100 тысяч войск РФ. Возможно, ВС РФ хватаются за последнюю возможность добиться успеха.