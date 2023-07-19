Волонтеры спасли двухнедельного щенка, который попал под обстрел под Бахмутом (фото)

По словам журналистов, щенка в Великобританию забрал британский фотограф. Он хочет воспитать из него собаку-терапевта.

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Под Бахмутом волонтеры спасли двухнедельного щенка, который попал под обстрел. Случай произошел еще в ноябре 2022-го года. Об этом пишет издание BBC.

Сообщается, что собаку приютил 25-летний британский фотограф Эдвард Мэтьюз из Йорка. Он отвез щенка в свой родной город.

По словам фотографа, он впервые встретился с питомцев в Киеве и сразу понял, что хочет забрать его себе. Он сказал, что ухаживать за такой красивой собакой – большая честь.

Мэтьюз рассказал, что собаку на грунтовой дороге подобрал его близкий друг. Группа волонтеров практически сразу после этого попала под обстрел. Собаку Чарли пришлось лечить в квартире недалеко от Бахмута.

Пес Чарли и Эдвард Мэтьюз Фото: bakhmut_pup/Instagram

По словам фотографа, удивительно, что собака так хорошо осваивается и уверенно себя ведет, учитывая то, что ей пришлось пройти в первые недели своей жизни.

"Он хорошо осваивается, но очень быстро устает", — сказал Мэтьюз.

В материале говорится, что пес Чарли стал знаменитостью в определенных кругах в Йорке. Особенно среди украинской общины, с которой активно работает Мэтьюз. Хозяин пса рассматривает вариант, чтобы воспитать из него собаку-терапевта.

Чарли щенок Фото: bakhmut_pup/Instagram

По словам Мэтьюза, жители Великобритании должны помнить, что многие проблемы в стране, такие как рост цен на газ, прямо или косвенно вызваны вторжением РФ в Украину.

"Мы должны помнить о первопричине этого и продолжать поддерживать украинский народ, потому что, как только эта война закончится, ситуация улучшится", — добавил Мэтьюз.

Напомним, что во Львове из-под завалов достали живого кота и отдали хозяйке. У хозяйки кота 6 июля из-за обстрела погибла мать. Однако удалось спасти собаку по кличке Альфа и кота Черчилля.