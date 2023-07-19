"Победа – единственный выход": командир ВСУ рассказал, о главной проблеме для контрнаступления

Командир ВСУ рассказал журналистам, что главной проблемой для Сил обороны является "небо". ВС РФ могут просматривать поле боя с воздуха.

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Запад допустил ошибку, предоставив Украине танки и бронетранспортеры, но не дав в достаточном количестве средства ПВО и истребители. Об этом заявил украинский военный командир сказал Юрий Ульшин с позывным "Грек" журналистам The Wall Street Journal.

По его словам, это как подарить "велосипед без педалей". Он отметил, что под Бахмутом российские разведывательные беспилотники "Орлан" представляют собой постоянную угрозу.

Сообщается, что в пасмурную погоду БПЛА летает достаточно низко, а потому его можно сбить. Однако при чистом небе – вероятность поразить дрон сильно уменьшается, а потому украинские воины берегут ПЗРК для более опасных целей.

"Наша проблема везде — это небо", — сказал "Грек".

Он сказал, что россияне могут видеть поле битвы с высоты.

С журналистами также пообщался капитан Анатолий Харченко. Он сказал, что его разведывательная рота обучается, как методично продвигаться пешком от одного ряда деревьев к другом. Задача состоит в том, чтобы не подорваться на мине.

"Победа не просто важна, это единственный выход, иначе мы все погибнем", — сказал Харченко.

По его словам, сейчас Силы обороны прощупывают слабости в обороне ВС РФ, чтобы затем задействовать основные силы.

Издание пишет, что большинство украинских бригад, обученных и оснащенных Западом, остаются в резерве. Офицеры стремятся сохранить ценное западное оборудование, от танков до переносных ПЗРК Stinger.

Напомним, что генерал США Марк Милли также говорил, что Запад обучил уже 63 тысячи бойцов ВСУ. При этом подчеркнул, что война, которая происходит сейчас, это "не спринт, а марафон". Также он перечислил, какое снаряжение вскоре поступит на поле боя: компоненты для системы ПВО NASAMS, новые пусковые установки Patriot, танки Leopard, БМП Marder, высокоточные ракеты SCALP и 20 тыс. снарядов.