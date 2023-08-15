Как сохранить конкурентоспособность оборонной сферы США

За последние 30 лет количество генеральных подрядчиков в США сократилось с более 50 компаний до 5. Несмотря на технологическое лидерство Штатов в мире технологических инноваций, Пентагону будет трудно конкурировать с КНР в производстве новых возможностей. В Китае существует военно-гражданский синтез в оборонной промышленности.

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От мощи и процветания США мало что останется, если Вашингтон не сможет остановить процесс снижения производственного потенциала США и токсичные последствия десятилетий консолидации оборонного сектора. В 2022 году Министерство обороны заявило, что оно "все больше зависит от небольшого числа подрядчиков для обеспечения критически важных оборонных возможностей" и что текущая политика и инвестиции не способствуют созданию оборонной экосистемы, рассчитанной на конфликт с равным противником. Хотя Соединенные Штаты, несомненно, остаются мировым лидером в области технологических инноваций, Пентагону трудно конкурировать с Китаем в производстве новых военных возможностей в больших масштабах. Военное превосходство Америки требует наличия оборонной экосистемы и промышленной базы будущего, способной находить, внедрять, разрабатывать и производить в больших масштабах новые технологии, меняющие облик современной войны. Без конкурентоспособных опций и устойчивых производственных мощностей промышленная сеть США всегда будет отставать от китайского военно-гражданского синтеза, что усложнит сдерживание конфликта.

Фокус перевел новый материал Курта Шерера и Фатиха Озмена о том, как сохранить конкурентоспособность оборонной сферы Соединенных Штатов.

Три меры могут помочь исправить сложившийся дисбаланс в оборонном секторе и создать для Министерства обороны промышленную экосистему, способную быстро осваивать и внедрять новые технологии.

Во-первых, Пентагон должен диверсифицировать промышленную базу, стимулируя средние предприятия, играющие важную роль в обеспечении инноваций, вариативности, скорости и стоимости производства, а также конкуренции.

Во-вторых, правительству стоит стимулировать компании выступать в роли "передатчиков инноваций", способствуя масштабированию производства продемонстрированных коммерческих прототипов в количестве, полезном для вооруженных сил США.

В-третьих, Пентагону следует избегать инвестиций в технологии, которые уже разрабатываются быстрее и эффективнее в частном секторе.

В начале 1990-х годов в США насчитывался 51 оборонный генеральный подрядчик, в то время как сегодня их пять Фото: Facebook

В начале 1990-х годов в США насчитывался 51 оборонный генеральный подрядчик, в то время как сегодня их пять. Более того, хотя за последние пять лет количество денег, выделяемых на оборонные контракты, увеличилось, число компаний оборонного сектора, претендующих на эти контракты, сократилось за тот же период на 17 тысяч. Однако этот дисбаланс можно изменить. Предприятия среднего размера с годовым доходом от 1 до 5 млрд долларов представляют собой важный, но недостаточно используемый элемент американской оборонной экосистемы. Следующие меры помогут Министерству обороны быстрее и масштабнее внедрять инновации.

Признание и усиление

Пентагон не признает средние предприятия в качестве отдельного класса активов, предоставляющих особые возможности. Как следствие, их деятельность практически не находит поддержки. Между тем средние предприятия играют жизненно важную роль в оборонной экосистеме, особенно в качестве интеграторов и поставщиков ключевых компонентов для основных оборонных систем. Создание мощной программы, направленной на выявление и поддержку коммерческих технологий в этих средних компаниях, может привести к более быстрому удовлетворению оперативных потребностей, стимулировать доступ к инновациям и диверсифицировать потенциальные поставки для Пентагона. Диверсификация дает три преимущества.

Первое – это скорость. Например, наличие нескольких производителей твердотопливных ракетных двигателей позволит одновременно производить различные ракетные системы, в которых используются такие двигатели, а не томить их в очереди на одной производственной линии. Зависимость от одного источника приводит к снижению отдачи, даже если задействовать дополнительные ресурсы.

Второе преимущество – отказоустойчивость. Наличие нескольких источников поставок снижает операционный риск, который может возникнуть в результате сбоев или атак в конкретном месте, зависимости от сырья и затрат, связанных с расстоянием.

Третье преимущество – готовность. Диверсификация источников поставок позволит обеспечить большее количество опций, если они вдруг понадобятся. В случае будущей чрезвычайной ситуации правительству США необходим план действий, позволяющий привлечь новых игроков и добиться необходимых результатов, а для этого не обойтись без оперативности, устойчивости и готовности.

. В случае будущей чрезвычайной ситуации правительству США необходим план действий, позволяющий привлечь новых игроков и добиться необходимых результатов, а для этого не обойтись без оперативности, устойчивости и готовности

Кроме того, повышение уровня информированности и взаимодействия с компаниями среднего размера позволит увеличить число руководителей предприятий, умеющих работать с Министерством обороны. Нынешний уровень консолидации привел к сокращению числа руководителей компаний, понимающих все тонкости ведения бизнеса с Пентагоном. Сложность работы с вооруженными силами США, включающая в себя внедрение необходимых процессов обеспечения безопасности и нормативных требований, а также соблюдение сроков заключения контрактов, является препятствием для компаний, которые в противном случае заинтересовались бы работой на оборону, даже если их технологии могут рассматриваться как технологии двойного назначения.

Пентагон должен стремиться к поощрению компаний, которые находятся в этой "серой зоне". Начать следует с выявления средних поставщиков или потенциальных поставщиков в пяти "критически важных областях" (литье и штамповка деталей, ракеты и боеприпасы, накопители энергии и аккумуляторы, стратегические и критически важные минералы и микроэлектроника), отмеченных в докладе Министерства обороны о конкуренции как компоненты, в отношении которых Пентагон зависит от ограниченных и уязвимых внутренних цепочек поставок. Маневренные и инновационные предприятия среднего бизнеса могут повысить устойчивость в этих пяти областях, выступая в качестве дополнительных источников поставок или предлагая отечественную альтернативу для тех компонентов, которые Пентагон вынужден импортировать, например, аккумуляторов.

Передача инноваций

Министерство обороны улучшило свои возможности по работе с малыми разработчиками технологий, в частности, благодаря программам Small Business Innovation Research/Small Business Technology Transfer и Other Transaction Agreements. Эти программы помогают малым предприятиям ориентироваться в процессе закупок и предоставляют финансирование для разработки технологий на ранних стадиях, устраняя по крайней мере одно из препятствий, мешающих частному сектору инвестировать в исследования и разработки. Несмотря на то, что Пентагон расширил доступ к инновациям, финансирование малого бизнеса фактически прекращается, когда прототип готов к серийному производству. Разработка и производство технологий на средней и поздней стадиях являются гораздо более ресурсоемкими, чем создание прототипов, и в основном зависят от громоздких и длительных бюджетных процессов Пентагона.

Именно здесь Конгресс может сыграть свою роль в стимулировании ребалансировки оборонной промышленности, в частности, создать и финансировать "передатчиков инноваций" для Министерства обороны. Модель нужно сформировать таким образом, чтобы четко определить роли "инноваторов" и "владельцев технологий", а также обмен функциями между этими группами. Роль передатчика технологий может быть возложена на крупные компании и поддержана средними предприятиями. Конгресс должен рассмотреть возможность принятия закона, стимулирующего крупные и средние компании к передаче технологий, которые бы занимались внедрением технологий по поручению правительства. Такие дополнительные меры можно осуществить на основе существующей программы "наставник-протеже" Министерства обороны, требования к участникам которой слишком узки, чтобы оказать влияние на всю оборонную экосистему. Несмотря на привлекательность программы для участников, за последние пять лет ею воспользовались лишь около 200 малых предприятий.

Конгресс должен стимулировать новую модель взаимодействия промышленности с Пентагоном, создающую стимулы для средних предприятий и крупных подрядчиков Фото: Открытые источники

Модель может предусматривать определение Пентагоном конкретной технологии или технологической области, в которой стартап или малый бизнес готов предложить Пентагону продукты для коммерческого рынка (например, искусственный интеллект, робототехника, возможности кибербезопасности и т.д.). Министерство обороны привлекает крупное или среднее предприятие в качестве агента по передаче технологий. Инноватор, разработавший технологию и владеющий ею, передаст лицензию на свой продукт агенту по передаче технологий (крупному или среднему предприятию), а также получит финансовую долю от будущих прибылей. Взамен Конгресс мог бы разрешить Пентагону предоставлять крупному или среднему предприятию "одобрение", которое обеспечивало бы доступ к отдельным видам контрактов, предназначенным для коммерческих организаций, занимающихся передачей технологий. Подобное стимулирование было бы аналогично существующим контрактам, которые выделяются для малых предприятий, принадлежащих ветеранам или представителям меньшинств. Эти рекомендации дополняются и другими документами, например, концептуальным документом Отдела оборонных инноваций о том, как Министерство обороны может стать "быстрым последователем" в деле внедрения коммерческих инноваций двойного назначения. "Для коммерческих технологий, которые [Министерство обороны] не изобретает, [оно] должно стать "быстрым последователем", чтобы получить быстрый доступ к этим технологиям для поддержания, по крайней мере, технологического паритета с противниками".

Конгресс должен стимулировать новую модель взаимодействия промышленности с Пентагоном, создающую стимулы для средних предприятий и крупных подрядчиков к быстрой поставке передовых технологий, необходимых для решения неотложных задач по всему миру.

Разъяснительная работа

Бюджет Пентагона на исследования и разработки в размере 144 млрд долл. в этом году является самым большим в истории, однако это еще не гарантия успеха. На протяжении десятилетий Министерство обороны было лидером в области технологических инноваций, а его секретные программы на несколько лет опережали разработки коммерческого сектора США. За последние десятилетия эта динамика изменилась, и коммерческий сектор США все чаще становится лидером в открытии и разработке технологий, от которых зависит Пентагон. Учитывая эту реальность, министерство должно осознать, что ему не нужны большие объемы избыточных капитальных вложений. Как сказала бывший заместитель министра обороны США Эллен Лорд в подкасте Building the Base, "все наши системы и процессы ориентированы на то, чтобы правительство разрабатывало [новые технологии]. У нас есть крупные компании, создавшие структуры, обеспечивающие высокую эффективность и действенность такой системы, однако она не соответствует тому положению, в котором мы находимся сегодня".

Пентагон должен продолжать сравнительный анализ, чтобы определить области, где частный сектор работает более эффективно или результативно. Во-вторых, министерство должно избирательно подходить к сферам, в которых оно на себя ведущую роль и, соответственно, вкладывает свое время, силы и ресурсы. Пентагон должен собирать технологии воедино, а не тиражировать их. В этом плане Управление стратегического капитала является многообещающей новой инициативой, которая, как представляется, по ряду параметров соответствует данному подходу и должна стать хорошим началом на этом пути.

По мере того как Министерство обороны будет сокращать свою избыточную роль в разработке технологий, все большее число компаний среднего размера сможет выполнять роль интегратора "первого уровня", прокладывая мост между решениями малого бизнеса и потребностями министерства. Благодаря своему пониманию инновационных процессов, бизнес-решениям и коммерческой эффективности средние компании могут интегрировать нужные решения и выступать посредниками между малым бизнесом и Пентагоном. Аналогичным образом NASA уже решило, что более эффективным является партнерство с промышленностью по коммерческим программам и программам грузовых экипажей, в то время как само агентство сосредоточило свои усилия на разработке высокотехнологичных уникальных возможностей, для которых правительство является единственным заказчиком.

Заключение

США десятилетиями не сталкивались с серьезным противником, поэтому нам необходимо расширить и укрепить состав промышленных предприятий, оказывающих поддержку Министерству обороны, чтобы справиться с этой конкуренцией. Настало время эффективнее использовать средние предприятия во всей оборонно-промышленной базе и в процессе закупок. Хотя Соединенные Штаты не могут и не должны пытаться дублировать централизованные структуры своих конкурентов, они могут использовать стратегию "единой страны", которая задействует весь спектр нашего коммерческого сектора. Для достижения успеха Министерство обороны и Конгресс должны определить, использовать и продвигать каждый инструмент и ресурс оборонно-промышленной базы США, чтобы обеспечить готовность страны к сдерживанию и победе в любом конфликте с равным противником. Что еще более важно, Соединенным Штатам необходимо перейти от промышленной системы времен холодной войны к более широкой и динамичной промышленной сети будущего, использующей инновационный и производственный потенциал частного сектора США и в полной мере задействующей сильные стороны нашей системы свободного предпринимательства.

Об авторах

Курт Шерер – управляющий партнер C5 Capital, специализированной венчурной фирмы, занимающейся привлечением капитала для поиска лидеров и технологий, способных сохранить наш образ жизни.

Фатих Озмен – генеральный директор корпорации Sierra Nevada, мирового лидера в области аэрокосмической промышленности и национальной безопасности.