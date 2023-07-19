РФ оставляет без соцвыплат беременных украинок: предлагают решить вопрос паспортами, — ЦНС

В украинском подполье отмечают, что в некоторых случаях женщин вывозят в российские регионы, после чего также бросают без помощи при отказе оформить гражданство РФ.

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Российские оккупанты начали отказывать в выплатах для рожениц с украинским паспортом, если они продолжают отвергать "новое гражданство". Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 19 июля.

По информации украинского подполья, все меньше услуг на захваченных территориях остается для граждан, которые спустя месяцы изнурительной оккупации не оформили российские документы.

Теперь правило от местных "властей" коснулось и беременных или только родивших женщин, которые останутся без денег.

"При том, что все новорожденные на ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.), согласно оккупационному законодательству, считаются гражданами России и получить выплаты родители на них не могут. Таким образом, оккупационная администрация прибегает к еще одному давлению для принудительной паспортизации региона", — говорится в сообщении.

Кроме того, беременных женщин вывозят на роды на территорию российских регионов, после чего также отказывают в дальнейшей помощи, если они не оформят российское гражданство.

"Враг пренебрегает всеми нормами морали, не понимая, что это не изменит истинного положения вещей, а именно того, что россияне здесь оккупанты и их время проходит", — подытожили в подполье.

Напомним, 19 июля сообщалось, что российские оккупанты начали выстраивать огненные позиции на крышах домов в Херсонской области. Связано это с подрывом захватчиками Каховской ГЭС, где ситуация все еще сложная. ВС РФ выбрали новую тактику.