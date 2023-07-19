РФ залишає без соцвиплат вагітних українок: пропонують вирішити питання паспортами, — ЦНС

В українському підпіллі зазначають, що в деяких випадках жінок вивозять у російські регіони, після чого також кидають без допомоги за відмову оформити громадянство РФ.

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Російські окупанти почали відмовляти у виплатах для породіль із українським паспортом, якщо вони продовжують відкидати "нове громадянство". Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 19 липня.

За інформацією українського підпілля, дедалі менше послуг на захоплених територіях залишається для громадян, які пiсля місяців виснажливої окупації не оформили російські документи.

Тепер правило від місцевої "влади" торкнулося й вагітних жінок або жінок, які щойно народили. Вони залишаться без грошей.

"Водночас усі новонароджені на ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.), згідно з окупаційним законодавством, вважаються громадянами Росії, а отримати виплати батьки на них не можуть. Так окупаційна адміністрація вдається до ще одного тиску для примусової паспортизації регіону", — йдеться в повідомленні.

Крім того, вагітних жінок вивозять на пологи на територію російських регіонів, після чого також відмовляють у подальшій допомозі, якщо вони не оформлять російське громадянство.

"Ворог нехтує всіма нормами моралі, не розуміючи, що це не змінить істинного стану речей, а саме того, що росіяни тут окупанти, і їхній час минає", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що російські окупанти почали вибудовувати вогневі позиції на дахах будинків у Херсонській області. Пов'язано це з підривом загарбниками Каховської ГЕС, де ситуація все ще складна. ЗС РФ обрали нову тактику.