Вручили повестку! Как происходит уточнение данных во время мобилизации в Украине

Не все граждане сообщают информацию в ТЦК по изменению адреса фактического проживания, поэтому повестки и в дальнейшем будут вручать во время действия мобилизационных мероприятий и военного положения.

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Мобилизация Украины продолжается, а мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновлять данные по повестке и по личной инициативе. Роман Истомин, представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, в эфире "Украинского радио Полтава" сообщил подробности.

Он отметил, что чаще всего работники ТЦК и СП вручают повестки с целью проверки военно-учетных данных. Нормы законодательства не предусматривают точные локации для осуществления соответствующей процедуры. Истомин отметил, что в первую очередь информировать граждан приходится по адресу, но не все сообщают об изменении места жительства.

"Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах", — пояснил он.

"Боевых" повесток, то есть мобилизационных распоряжений, в общественных месяцах не вручают. Роман Истомин отметил, что в соцсетях публикуют большое количество видео, где работники ТЦК применяют силу, заходят на частную территорию, вытаскивают силой людей, но на Полтавщине якобы таких резонансных случаев не было.

Вручили повестку: какие дальнейшие действия

В случае получения повестки, в которой указаны дата и время прибытия в ТЦК, нужно взять военные и личные документы. Если есть основания для отсрочки, следует предоставить также соответствующие документы, которые подтверждают обстоятельства.

Роман Истомин отметил, что в случае отсутствия таких оснований, гражданина отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным. Впоследствии и определяется решение о мобилизационном распоряжении.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП опроверг информацию о том, что ограниченно годные военнообязанные получают направление в боевые части, в частности десантно-штурмовых войск или Сил специальных операций. В то же время такие украинцы могут проходить срочную службу, но это зависит от способности организма выдерживать физические нагрузки.

"Ходит миф, что начали призывать ограниченно годных, потому что закончились годные. Нет!" — пояснил Истомин.

Напомним, 17 июля стало известно, кого из украинцев могут призвать в первую очередь в августе. Оказалось, что украинцы со знанием иностранных языков очень нужны в рядах ВСУ.