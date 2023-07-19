"Серая зона расширяется": Синегубов доложил об обстановке на Купянском направлении (видео)

Как объяснил глава Харьковской ОВА, несколько населенных пунктов попало в "серую зону", так как именно там происходят самые активные боевые действия и ни одна из сторон не контролирует полностью эту территорию.

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В последние дни "серая зона" в Харьковской области значительно расширилась. Несколько дней назад российские вооруженные силы начали активные штурмовые действия на Купянском направлении, из-за чего оказались под обстрелом населенные пункты, которые ранее находились далеко от линии фронта. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Некоторые населенные пункты оказались в "серой зоне" – области, которую фактически не контролирует ни одно из вооруженных подразделений.

"У нас несколько увеличилась серая зона, потому что несколько населенных пунктов попали под огонь и там проводятся боевые действия", — сказал глава ХОВА.

В сообщениях Генштаба указывается, что населенные пункты, находящиеся в "серой зоне" и о которых идет речь, вероятно, включают села, расположенные около Масютовки и Лимана Первого. В этих селах продолжаются интенсивные бои с 15 июля субботы.

Напомним, что в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ перехватили инициативу на Купянском направлении, где ВС РФ ведут безуспешное наступление.

Также сообщалось, что под Купянском сосредоточено 100 тысяч войск РФ. Возможно, ВС РФ хватаются за последнюю возможность добиться успеха.