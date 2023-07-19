Кто убил "Ташкента": бойцы бригады "Эдельвейс" показали кадры ликвидации комбрига (видео)

Кадры, опубликованные украинскими бойцами, показывают момент удара БПЛА-камикадзе по машине, в которой, предполагают, перемещался российский комбриг Денис Иванов.

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Бойцы 10-й ОГШБр ВСУ "Эдельвейс" показали удар дрона-камикадзе по машине, в которой, утверждают, перемещался российский комбриг Денис Иванов с позывным "Ташкент". Видео опубликовано в Telegram-канале бригады.

Видео длится почти две минуты, но большая часть записи — рассказ о деятельности боевика во время войны в Украине: о том, как он разрабатывал планы атаки на позиции ВСУ, о наградах, которые получал от российского командования.

Главные кадры начинаются в момент 01:18 — именно тогда появляется видео, которое снимал дрон-камикадзе бригады "Эдельвейс". Хотя качество записи не слишком высокое, заметно, что дрон преследует машину, которая направляется куда-то между деревьями. Через несколько секунд изображение гаснет — похоже, происходит попадание дрона в цель.

Машина, в которой, предполагают, находился комбриг "Ташкент"

Авторы сообщения, также опубликованное на странице Facebook Сухопутных войск ВСУ, задали вопрос, который не требует ответа: "Кто убил Ташкента?".

Атака дрона 10-й бригады "Эдельвейс" ВСУ на авто с "Ташкентом"

Отметим, о ликвидации Дениса Иванова "Ташкента" стало известно утром 19 июля. Информацию подтвердили российские СМИ.

Денис Иванов — командир 2-й бригады войск т.н. "ЛНР", которую позже переименовала в 123-ю бригаду ВС РФ. На портале "Миротворец" указано, что вероятное место гибели — около н.п. Сватово Луганской области.

Согласно вечернему отчету Генштаба ВСУ за 19 июля на Луганщине ВС РФ пытаются атаковать в направлении Купянска в Харьковской области и Лимана в Донецкой области. Сватово — на полпути между двумя участками, где российские войска активизировали боевые действия.

Ситуация на линии фронта возле Сватово на Луганщине

Напоминаем, 19 июля ВСУ показали пример успешной отработки по убежищу российской БМД возле Дибровы на Луганщине. При этом бронемашина, которая пряталась между деревьями, сначала задымилась, а затем сгорела дотла.

В тот же день Институт изучения войны отметил успехи Сил обороны на Бахмутском отрезке фронта. В частности, заметили продвижение на северо-запад от города — возле Ягодного врага отбросили на 5 км.