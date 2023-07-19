Столкновения не будет: украинский посол оценил вероятность военного противостояния Турции и РФ

Посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что Анкара продолжит прилагать максимум дипломатических усилий по возвращению РФ к зерновому соглашению.

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Турция не пойдет на открытое вооруженное противостояние с РФ, так как это будет означать участие НАТО в конфликте. Такую оценку озвучил посол Украины в Турции Василий Боднар о возможном столкновении турецкого флота с российским в Черном море в эфире телемарафона.

"Но что касается столкновения российского и турецкого флотов, то это пока попытка выдать желаемое за реальное. Сомневаюсь, что Турция могла бы пойти на вооруженное противостояние с Россией, поскольку это означает участие всех стран НАТО. Но если бы российская сторона начала такие действия, то она просто открыла бы для себя второй фронт", — заявил Боднар.

По словам посла, ВС РФ без проблем могут обстрелять несколько иностранных судов, так как их мало заботит собственный имидж и жизнь людей на борту. В начале полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты обстреляли восемь судов, принадлежащих иностранным владельца, но эта информация не распространялась широко, так как страны не желали конфликтовать с РФ.

Владимир Боднар считает, что турецкая страна будет и дальше прикладывать усилия по продлению "зернового соглашения", из которого вышло РФ. Хотя Россия стремится заменить украинское зерно своим и занять рынки, куда Украина поставляет свою продовольствие, между Россией и Турцией много взаимных обязательств. Таких партнеров у РФ немного, а потому у Анкары есть рычаги влияния на Москву.

"Существует двойная опасность, поэтому нужно разрешить ситуацию более-менее мирным способом, так как сейчас вряд ли кто-то кроме Украины может бороться с Россией", – резюмировал посол.

Фокус сообщал 19 июля, что РФ будет расценивать корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты с 20 июля, как потенциальных перевозчиков военных грузов. А страны, чей флаг будет вывешен на таких кораблях, будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины. Такое решение озвучили в Минобороны страны-агрессора после выхода РФ из зернового соглашения.