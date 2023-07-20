Провалы в памяти у Путина могут указывать на прогрессирующую деменцию, — СМИ (видео)

Журналисты опубликовали видео разговора Владимира Путина с российским чиновником Иваном Штокманом. Глава Кремля не смог повторить только что прозвучавший возраст одного из детей.

Related video

Российский президент Владимир Путин не смог правильно повторить возраст ребенка заместителя мэра на обсуждении в Кремле. Этот случай породил множество слухов относительно состояния когнитивного здоровья руководителя российского режима. Об этом пишет Newsweek.

Непроверенные слухи о здоровье Путина стали появляться в особенности с начала полномасштабного вторжения в Украину. Среди прочего, отмечалось, что президент РФ страдает раком, болезнью Паркинсона и даже деменцией. Представители кремлевского режима, в свою очередь, настаивают, что их временно бессменный лидер все еще в добром здравии после двух десятилетий у власти.

Однако тревожные для сторонников Путина слухи подогрели кадры, сделанные в среду, 19 июля, на встрече НКО "Россия — страна возможностей". Организация появилась в 2018 году для поддержки бизнес-инициатив среди населения.

Журналисты опубликовали выложенное в Twitter видео разговора Путина с российским чиновником Иваном Штокманом, который подробно рассказал о своем карьерном пути — от работы в пекарне до построения ИТ-бизнеса.

Одетый в военную форму мужчина сказал, что стал заместителем мэра Нижнего Новгорода — на этой должности он отвечал за информационные технологии, туризм и развитие бизнеса.

Но, по его словам, в патриотическом порыве решил пойти на войну: поскольку "сейчас решается будущее страны".

Такое решение пришло ему в голову, когда он находился на даче с сыном. Путин впечатлился историей и назвал этот случай типичным для всей РФ. Он спросил о возрасте детей российского "патриота", тот сказал, что одному 9, другому — 23. Президент же ответил: "Вот видите, младшему так совсем три годика".

Путин рассказал об "удивительно" истории поиска

Затем он поблагодарил мужчину за решение встать в ряды российской армии.

Пост в Twitter вызвал рассуждения о когнитивном состоянии российского президента.

Кто-то отметил, что Путин, разглядывая потолок, что-то бормочет о поиске места в стране.

"Он вообще не слышит людей", — написал еще один пользователь.

Кто-то счет это признаком надвигающейся деменции.

"Альцгеймер", — прокомментировал другой.

На днях произошел похожий случай. Выслушивая доклад о погибших военнослужащих РФ из Иркутской области, Путин решил передать привет почившим в Украине россиянам.

Также сообщалось, что Путин поставил под угрозу мировые цены на продовольствие. В этой связи Китай может вмешаться. Журналисты отмечают, что украинское зерно — важная составляющая мирового рынка зерновых.