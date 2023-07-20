Отсидит 15 лет: будут судить командира корвета "Тернополь", который перешел на сторону РФ (фото)

По словам пресс-службы бюро, капитан — единственный из 100 человек экипажа, кто перешел на сторону России.

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В ГБР сообщили о завершении досудебного расследования против капитана корвета "Тернополь", который единственный перешел на сторону ВС РФ во время аннексии Крыма в 2014 году. О деталях рассказала пресс-служба ведомства.

Указано, что дело капитана передано в суд — его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Мужчину будут судить заочно — пока он находится вне досягаемости правоохранительных органов Украины, поскольку проживает в оккупированном Крыму.

Согласно сообщению пресс-службы, капитан III ранга и весь экипаж корвета "Тернополь" (около 100 человек) находились в Севастополе, когда Россия начала аннексировать полуостров. Капитан единственный из всего экипажа перешел на сторону врага, утверждают следователи ГБР.

Корвет "Тернополь"

После измены мужчину взяли на работу в ЧФ армии РФ — теперь он служит на сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира. ГБР перечислила, какие обязанности выполняет фигурант: проводит рейды на побережье Украины, патрулирует оккупированные территории и другие преступления.

Емельяненко — 9 лет как служит в пользу ВС РФ

Правоохранители не называют имя мужчины, которого будут судить заочно. Но в сети можно найти информацию, что речь идет о Максиме Емельяненко.

Максим Емельяненко — 40-летний мужчина, который родился в городе Свиноустье в Польше, получил образование в Севастопольском военно-морском институте им. После этого служил на нескольких украинских кораблях — на корветах "Луцк", "Винница", "Тернополь".

На портале "Миротворец" указано, что после измены его приняли на службу на сторожевое судно "Пытливый".

Емельяненко — на портале "Миротворец"

Пресс-служба ГБР отметила: когда Емельяненко попадет в руки украинского правосудия, ему придется провести в тюрьме от 12 до 15 лет — в зависимости от приговора суда.

Напоминаем, ГБР проводит расследование против двух должностных лиц, которые незаконно выплачивали премии и надбавки группе военных в тылу. Подозревают, что "боевые" выплаты получали"нарушители дисциплины".

Еще одно дело, которым занимается бюро, касается командира воинской части на Днепропетровщине. Мужчина якобы присвоил 5 млн грн, причем вместе с ним действовала группа сообщников.