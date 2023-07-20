Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Отсидит 15 лет: будут судить командира корвета "Тернополь", который перешел на сторону РФ (фото)

Максим Емельяненко, командир корвета "Тернополь"
Фото: ГБР | Максима Емельяненко, командира корвета "Тернополь", будут судить за измену

По словам пресс-службы бюро, капитан — единственный из 100 человек экипажа, кто перешел на сторону России.

Related video

В ГБР сообщили о завершении досудебного расследования против капитана корвета "Тернополь", который единственный перешел на сторону ВС РФ во время аннексии Крыма в 2014 году. О деталях рассказала пресс-служба ведомства.

Указано, что дело капитана передано в суд — его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Мужчину будут судить заочно — пока он находится вне досягаемости правоохранительных органов Украины, поскольку проживает в оккупированном Крыму.

Согласно сообщению пресс-службы, капитан III ранга и весь экипаж корвета "Тернополь" (около 100 человек) находились в Севастополе, когда Россия начала аннексировать полуостров. Капитан единственный из всего экипажа перешел на сторону врага, утверждают следователи ГБР.

Корвет "Тернополь", корабль, корабль ВСУ, военный корабль, боевой корабль, корвет, корабль "Тернополь", "Тернополь", украинский корвет Fullscreen
Корвет "Тернополь"

После измены мужчину взяли на работу в ЧФ армии РФ — теперь он служит на сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира. ГБР перечислила, какие обязанности выполняет фигурант: проводит рейды на побережье Украины, патрулирует оккупированные территории и другие преступления.

Максим Емельяненко, капитан корвета "Тернополь", капитан, командир корабля, командир корвета, капитан "Тернополя", экс-капитан "Тернополя" Fullscreen
Емельяненко — 9 лет как служит в пользу ВС РФ

Правоохранители не называют имя мужчины, которого будут судить заочно. Но в сети можно найти информацию, что речь идет о Максиме Емельяненко.

Максим Емельяненко — 40-летний мужчина, который родился в городе Свиноустье в Польше, получил образование в Севастопольском военно-морском институте им. После этого служил на нескольких украинских кораблях — на корветах "Луцк", "Винница", "Тернополь".

На портале "Миротворец" указано, что после измены его приняли на службу на сторожевое судно "Пытливый".

Максим Емельяненко, Максим Емельяненко Миротворец, капитан корвета "Тернополь" Миротворец, командир корвета, капитан "Тернополя", экс-капитан "Тернополя" на Миротворце Fullscreen
Емельяненко — на портале "Миротворец"

Пресс-служба ГБР отметила: когда Емельяненко попадет в руки украинского правосудия, ему придется провести в тюрьме от 12 до 15 лет — в зависимости от приговора суда.

Напоминаем, ГБР проводит расследование против двух должностных лиц, которые незаконно выплачивали премии и надбавки группе военных в тылу. Подозревают, что "боевые" выплаты получали"нарушители дисциплины".

Еще одно дело, которым занимается бюро, касается командира воинской части на Днепропетровщине. Мужчина якобы присвоил 5 млн грн, причем вместе с ним действовала группа сообщников.