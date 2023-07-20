Вынес в пакете: в Хмельницком священник УПЦ МП скрыл почти 2 млн гривен (фото)

Как пишет медиа, инцидент произошел во время ревизии в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком. Священник пытался тайно вынести деньги под видом "личных вещей". Адвокат заверил, что деньги зарабатывались 30 лет.

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20 июля у настоятеля Свято-Покровского собора в Хмельницком Антония обнаружили почти 2 млн грн наличными. Наличные нашли в пакете, который он выносил из дома, делая вид, что это "личные вещи". Об инциденте с представителем русской церкви говорится в сообщении "Суспільне Хмельницький".

В сообщении указано, что митрополит Антоний (в миру — Василий Фиалко), участвовал в процессе передачи Свято-Покровского собора под опеку Православной церкви Украины. В рамках договоренностей, он получил право посетить епархиальный дом и забрать личные вещи. За его действиями следили члены ревизионной комиссии, которые также находились в помещении.

Когда Антоний двинулся к двери, у него в руках заметили большой фиолетовый пакет, — рассказал председатель комиссии Ярослав Каюк. Пакет осмотрели и обнаружили 1,8 млн грн наличными.

Деньги, которые обнаружили в пакете митрополита УПЦ МП Антония

Адвокат Роман Касюк (на главном фото — справа) заявил порталу "Суспільне Хмельницький", что деньги — это все, что заработал Антоний, работая в пользу УПЦ МП в течение 30-тилетней карьеры.

Между тем председатель ревизионной комиссии утверждает, что были описаны вещи в помещении, из которого Антоний вынес пакет наличности. За процессом описи наблюдал лично митрополит: "Когда мы зашли в помещение, гражданин Фиалко и его представители хаотично ходили по помещению. Было видно, что они обеспокоены", — заявил Каюк. В описании нет упоминаний об этих накоплениях — их не нашли.

Касюк объяснил, почему так получилось: митрополит намеренно их спрятал, поскольку "боялся, что их украдут".

После неожиданной находки на место событий вызвали полицию, говорится в материале портала.

Отметим, Антоний — настоятель собора, в котором 2 апреля 2023 года произошел инцидент с украинским военным. Тогда военного вытолкали из храма и в тот же день прихожане проголосовали о переходе в ПЦУ.

Антоний (Василий Фиалко) — 77 летний священник УПЦ МП. Мужчина родился в Киевской области, получил инженерное образование в Воронежском инженерно-строительном институте. Затем некоторое время работал на строительстве. В Москве получил духовное образование и вернулся в Украину. Первая церковная работа в Украине — в Винницкой епархии. В 1991 году Антоний переходит в Украинскую автокефальную церковь, но уже через год возвращается в УПЦ МП.

Через несколько дней после избиения военного УПЦ МП уволила Антония с должности митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского. Антоний не остался без дела — его забрали в Киевскую метрополию, чтобы он возглавил Макаровскую епархию.

Напоминаем, в Киеве комиссия Министерства культуры занимается возвращением Киево-Печерской лавры в собственность государства. Между тем юристы УПЦ МП уверяют, что церковники и дальше планируют находиться в Лавре: ссылаются при этом на положения Конституции.

27 июня правоохранители задержали сторонника "русского мира", который оказался священником УПЦ МП. Задержание произошло на блокпосту на въезде в столицу.